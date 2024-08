Simaria Mendes chama atenção ao usar vestido com decote ousado

A cantora Simaria Mendes arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos exibindo seu look poderoso

A cantora Simaria Mendes arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 26, ao compartilhar algumas fotos toda produzida.

Em seu perfil oficial no Instagram, a irmã da cantora Simone Mendes surgiu usando um vestido de cor branca com um decote vazado. A artista completou a produção apostando em uma maquiagem leve, joias e deixando os fios soltos.

A publicação rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Sempre linda e maravilhosa", disse uma seguidora. "Cada dia mais linda", escreveu outra. "Sinônimo de perfeição é ela", falou uma fã. "Belíssima", comentou mais uma.

Recentemente, Simaria surpreendeu ao revelar uma mudança em sua aparência. Através dos Stories do Instagram, a cantora repostou fotos do dentista que fez a transformação em seu sorriso e mostrou que resolveu mudar um pouco os seus dentes. Ela trocou as lentes de contato dental e optou por um visual mais natural.

Confira:

Simaria se declara para filha após festa luxuosa

Simaria não esconde o amor e orgulho que sente dos filhos, Giovanna (12) e Pawel (8). A cantora celebrou o aniversário da primogênita com uma festa luxuosa —com todos os detalhes escolhidos pela própria pré-adolescente.

"Foi dia de celebrar o dia da minha princesa mais linda! Menina bondosa, generosa, humana e muitas coisas mais. O tema minimalista preto e branco foi escolhido por ela", conta Simaria, em entrevista à CARAS Brasil. "Minha filha fez 12 anos, mas é uma menina pura de coração e essência."

Os herdeiros são fruto do relacionamento da artista com o empresário espanhol Vicente Escrig, que teve um fim em agosto de 2021. "Fico feliz de esta acompanhando todos os dias minha filha se transformando em um ser que fará a diferença no futuro de todos", se derrete.