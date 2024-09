Com cliques inéditos, Simaria comemora o aniversário do filho caçula

A cantora Simaria Mendes compartilhou um ensaio fotográfico do filho caçula, Pawel, e comemorou o seu aniversário de nove anos

A cantora Simaria Mendes usou as redes sociais nesta quarta-feira, 11, para comemorar o aniversário de seu filho caçula, Pawel, fruto de seu antigo relacionamento com Vicente Escrig.

Para comemorar a data especial, a artista compartilhou um ensaio do fotográfico do herdeiro. Nas imagens, Pawel surge usando um terno e óculos escuros, enquanto faz várias poses. Ele também posou com a mamãe, que surgiu estilosa com um look todo preto.

Ao compartilhar os registros no feed do Instagram, Simaria homenageou o menino. "Feliz aniversário, meu filho lindo! O menino mais doce, humano e puro que já vi. Que Deus te abençoe sempre, filho! A mamãe te ama com toda a alma", escreveu a irmã de Simone Mendes na legenda.

Os fãs parabenizaram Pawel nos comentários. "Pawel lindo! Deus abençoe!", disse um seguidor. "Feliz aniversário para seu filho, que Deus abençoe ele sempre", falou outra. "Que tenha um dia lindo, abençoado ao lado de pessoas que ele ama", desejou um terceiro.

Vale lembrar que Simaria e Vicente também são pais de Giovanna, que completou 12 anos em julho. Na ocasião, ela ganhou uma festa luxosa para celebrar a data ao lado dos amigos.

Confira:

