Sheron Menezzes ostenta curvas impecáveis em cenário paradisíaco: 'Sereia'

A atriz Sheron Menezzes impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novos cliques em um cenário paradisíaco

Sheron Menezzes elevou a temperatura das redes sociais neste sábado, 18, ao compartilhar uma sequência de cliques em meio a um cenário paradisíaco.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz aparece esbanjando beleza e ostentando suas curvas impecáveis ao surgir de biquíni. "Quem pediu esse visual paradisíaco? Ah, fui eu mesma", escreveu a artista na legenda da publicação.

O clique rapidamente recebeu várias curtidas e elogios. "Linda obra de arte da natureza", disse um seguidor. "O paraíso é lindo, mas que a modelo ajuda, ô se ajuda!", escreveu outra. "Uma sereia na rede do mar! Linda demais", falou uma fã. "Perfeita", comentou mais uma.

Sheron Menezzes completou 41 anos em novembro e na ocasião, compartilhou um vídeo usando um cropped branco, uma saia e uma sandália de salto alto, além disso, ela também esbanjou simpatia ao segurar balões com os números 4 e 1, e celebrou o novo ciclo. "Uma super sagitariana passando por aqui com um vídeo autoexplicativo sobre a minha felicidade no dia de hoje e uma legenda simples pra você desejar, Feliz aniversário pra mim. Uhullllllllll", disse a famosa na legenda da publicação.

Sheron Menezzes se declara para o marido

A atriz Sheron Menezzes usou as redes sociais para se declarar para marido. É que ela completou 13 anos ao lado de Saulo Bernard e dividiu um clique com o amado para comemorar a data especial. Em seu perfil no Instagram, a famosa compartilhou uma foto em que ela e Saulo trocam olhares apaixonados e celebrou mais um ano com ele. "E tem casal que completou 13 anos ontem… 'meu riso é mais feliz contigo'", escreveu a artista na legenda da publicação. Veja a publicação!

