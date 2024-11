Sheron Menezzes esbanja alegria ao comemorar aniversário de 41 anos

A atriz Sheron Menezzes postou uma vídeo comemorando a chegada de seu aniversário de 41 anos e ganhou mensagens carinhosas dos amigos

Dia de festa para Sheron Menezzes! Nesta terça-feira, 26, a atriz completou 41 anos de vida e fez questão de comemorar a data especial com seus seguidores.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou um vídeo em que aparece celebrando o novo ciclo. Na gravação, Sheron postou um vídeo usando um cropped branco, uma saia e uma sandália de salto alto, além disso, ela também esbanjou simpátia ao segurar balões com os números 4 e 1.

"Uma super sagitariana passando por aqui com um vídeo autoexplicativo sobre a minha felicidade no dia de hoje e uma legenda simples pra você desejar, Feliz aniversário pra mim. Uhullllllllll", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Nos comentários, Sheron recebeu mensagens carinhosas dos amigos e fãs. "Meu amor, meu Sol… te desejo um mundo de coisas boas. Te amo", disse o ator José Loreto. "Feliz vida, maravilhosa! Tudo lindo pra você sempre!", escreveu a atriz Juliana Paiva. "Viva você, sua deusa!!!!! Deus te abençoe", falou a atriz Giovanna Lancellotti. "Feliz aniversário, que Deus te abençoe com muita saúde e felicidades", desejou uma seguidora.

Vale lembrar Sheron Menezzes é casada com Saulo Bernard e os dois são pais de Benjamin, que completou sete anos em outubro.

Confira:

Sheron Menezzes chama atenção com look arrasador

Recentemente, Sheron Menezzes arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou algumas fotos em que aparece usando um vestido longo branco, com um decote e uma fenda, ambos bem generosos. Ela complementou a produção com um tamanco branco e também com joias.

A publicação recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Muito maravilhosa", disse uma seguidora. "Arrasou. Amei o vestido", confessou outra. "Ela aparece cada vez mais bela", afirmou uma fã. Veja as fotos!

