Sheron Menezzes ganha elogios ao ostentar corpaço: 'Musa'

A atriz Sheron Menezzes impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos ostentando seu corpo escultural

Sheron Menezzesarrancou suspiros dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 3, ao compartilhar novos cliques de sua viagem de férias.

A atriz, que viajou para à Bahia para curtir a virada do ano, impressionou ao ostentar seu corpaço enquanto se refrescava em uma lagoa. Para o momento de lazer, Sheron surgiu usando um biquíni fininho, que destacou ainda mais suas curvas.

O post rapidamente recebeu uma chuva de elogios. "Gata", disse a cantora Iza. "Deusa", escreveu uma seguidora. "Sereia maravilhosa", afirmou outra. "Musa", falou uma fã. "Sempre bela", comentou mais uma.

Vale lembrar que Sheron Menezzes, que completou 41 anos em novembro, está longe das novelas desde o fim da novela 'Vai Na Fé', da TV Globo, que interpretou a protagonista Sol.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

Sheron Menezzes mostra imagens inéditas ao comemorar o aniversário do filho

A atriz Sheron Menezzes usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seu filho, Benjamin. O menino, fruto de seu relacionamento com Saulo Bernard, completou sete anos de vida m outubro. Para comemorar a data especial, a artista compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo com vários momentos especial do herdeiro, incluindo de quando ele era bebê, e escreveu uma linda mensagem.

"Hoje faz sete anos que trouxe ao mundo a coisa mais linda que meus olhos já viram... A melhor parte de mim, aquela energia que ilumina e contagia todos ao redor. O abraço mais apertado, o beijo mais doce. Esse pedacinho de gente que me transformou em uma pessoa muito melhor... Me fez MÃE, com todas as alegrias e desafios que esse título carrega. Me mostrou o que é ser forte de verdade! E sou, por mim e por ele... Para sempre! Feliz seu dia, meu passarinho", escreveu Sheron. Confira a publicação!

