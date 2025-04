É saudável grávida dormir sentada? Médica avalia riscos para Brunna Gonçalves: 'Pode fazer'

Médica analisa desabafo da dançarina Brunna Gonçalves, que enfrenta dificuldades no final da gravidez de sua primeira filha com a esposa Ludmilla

Brunna Gonçalves está radiante em sua primeira gravidez com a esposa Ludmilla. No entanto, ela está enfrentando alguns desafios típicos da gestação e um deles é na hora de dormir. Grávida de sete meses, ela expôs que não consegue descansar por conta da barriga, mas por que isso acontece e como melhorar a situação?

Em conversa com a ginecologista Dra. Ana Paula Mondragón, a CARAS Brasil explica o que causa os desconfortos na hora de dormir e como as futuras mamães podem ter uma melhora até o dia de ter seus bebezinhos nos braços.

Por que grávidas têm dificuldades para dormir?

Segundo a médica, as grávidas começam a sentir dificuldades para dormir entre 4 a 6 meses: "É muito frequente a partir do segundo trimestre, mas principalmente no terceiro. O uso de travesseiros ajuda, mas em um determinado momento nem assim e isso pode acontecer por muitos motivos", diz ela.

A ginecologista fala quais os sintomas mais frequentes:

Azia/refluxo : o estomago no final da gestação está sendo pressionado pelo útero, desviando sua posição e reduzindo sua capacidade gástrica e para piorar a progesterona, hormônio predominante na gestação, faz com que a digestão fique mais lenta e favorece o aparecimento do refluxo.

: o estomago no final da gestação está sendo pressionado pelo útero, desviando sua posição e reduzindo sua capacidade gástrica e para piorar a progesterona, hormônio predominante na gestação, faz com que a digestão fique mais lenta e favorece o aparecimento do refluxo. Falta de ar : o diafragma também é elevado com o crescimento do útero, comprimindo assim os pulmões e reduzindo a capacidade pulmonar, tornando a respiração mais superficial, dando a sensação de 'falta de ar' a qual piora ao deitar.

: o diafragma também é elevado com o crescimento do útero, comprimindo assim os pulmões e reduzindo a capacidade pulmonar, tornando a respiração mais superficial, dando a sensação de 'falta de ar' a qual piora ao deitar. Aumento da micção : A bexiga também é comprimida pelo útero, gerando a frequente necessidade de urinar.

: A bexiga também é comprimida pelo útero, gerando a frequente necessidade de urinar. Tamanho da barriga: o aumento do útero faz com que o número de posições confortáveis fique reduzido, fazendo com que a gestante se sinta bem apenas em algumas posições, as quais com o passar do tempo irão gerar dores e desconfortos na coluna.

É saudável dormir sentada na gravidez?

Para a médica, a gestante tem que se sentir bem e confortável na hora de dormir. No caso da Brunna, que está dormindo algumas vezes sentada, a profissional avalia que essa posição pode fazer com que ela não alcance o descanso necessário.

"Se esta posição estiver sendo confortável como a Brunna relata, não tem problema algum nem para ela, nem para o bebê. O único inconveniente é que esta posição pode fazer com que ela não consiga relaxar adequadamente, prejudicando seu sono profundo e fazendo com que ela não consiga descansar de forma adequada, afetando seu rendimento no dia seguinte", diz a médica.

Além da maneira como dorme, a dançarina contou que fica assustada quando se posiciona para dormir e sua barriga fica endurecida. A ginecologista garante que isso não é algo para se preocupar:

"A barriga endurecida que ela [Brunna] se refere são as contrações de Braxton Hicks, famosas contrações de treino. Já as dores na coluna acompanham boa parte das gestantes, principalmente a sedentária por sobrecarga da musculatura ao aumentar a lordose na coluna lombar e pelo aumento do peso de forma rápida", explica.

A médica finaliza dizendo que essas contrações são normais: "[As contrações de Braxton Hicks], são contrações irregulares, não dolorosas e que não tem potencial de levar ao parto, pois não dilatam o colo. [Elas] acontecem frequentemente ao mudar de posição e quando a bexiga esta muito cheia."

