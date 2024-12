Sheron Menezzes exibe corpaço ao renovar o bronzeado na Bahia

A atriz Sheron Menezzes arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos curtindo um dia de praia na Bahia

Sheron Menezzes elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 30, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza na praia.

A atriz decidiu viajar para à Bahia para curtir os últimos dias do ano e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado. Nas fotos postadas no Instagram, Sheron ostenta seu corpo escultural ao surgir usando um biquíni preto, enquanto faz poses deitada na areia e também em pé.

"Acordei na Bahia", avisou a artista na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Uma sereia linda!", escreveu outra. "A mais linda de todas!! Sheron diva!!", comentou um internauta. "Deusa", afirmou uma fã. "Essa mulher é um escândalo", falou mais uma.

Vale lembrar que Sheron completou 41 anos no dia 26 de novembro e para comemorar o novo ciclo, a atriz compartilhou um vídeo usando um cropped branco, uma saia e uma sandália de salto alto, além de balões com os números 4 e 1. "Uma super sagitariana passando por aqui com um vídeo autoexplicativo sobre a minha felicidade no dia de hoje e uma legenda simples pra você desejar, Feliz aniversário pra mim. Uhullllllllll", escreveu ela, celebrando o novo ciclo.

Sheron Menezzes chama atenção ao mostrar elasticidade

Recentemente, Sheron Menezzes impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar toda sua elasticidade enquanto realizava um exercício. Nos Stories do Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que aparece realizando um exercício em sua aula de pilates e chamou a atenção ao ficar de cabeça para baixo e esticar as pernas. No registro, a famosa surge usando um top e um shorts preto. "Desafiando mais a cada dia", escreveu ela na legenda. Veja a publicação!

