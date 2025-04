Graciele Lacerda encanta ao mostrar simpatia de sua filha com Zezé

Ao colocar macacão fofo na filha, Graciele Lacerda encanta ao flagrar Clara dando show de simpatia e charme; veja o clique da caçulinha de Zezé

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, encantou ao postar uma nova foto da filha deles, Clara Lacerda Camargo, de trê meses. Nesta quarta-feira, 16, a influenciadora digital compartilhou o clique da bebê usando um macacão e explodiu o fofurômetro.

Como de costume, a empresária publicou o look do dia que escolheu para a herdeira e dessa vez apostou em uma roupa fofinha. Parecendo uma ursinha, a caçula do sertanejo esbanjou todo seu charme ao aparecer sorrindo.

Dando risada, Clara protagonizou o momento. "Nossa miss simpatia", registrou Graciele Lacerda a filha toda contente ao ser fotografada.

É bom lembrar que, diariamente, a esposa do cantor posta fotos da garota e deixa os internautas acompanharem um pouco do dia a dia da caçula de Zezé Di Camargo. Nos últimos dias, ela mostrou como Clara já tem carisma e encantou ao exibi-la fazendo várias carinhas fofas.

Confira o clique fofo de Clara Lacerda Camargo:

Graciele Lacerda chora ao compartilhar momento com a filha

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, surgiu chorando na noite desta segunda-feira, 14, após fazer a filha deles, Clara Lacerda Camargo, de trê meses, dormir. Em seus stories na rede social, a influenciadora digital compartilhou o momento de emoção e abriu o coração ao explicar o motivo de estar bastante emocionada.

Quem acompanha a empresária sabe que ela teve sete tentativas até ficar grávida da herdeira. Após anos fazendo tratamento para ter um bebê por fertilização in vitro, a eleita do sertanejo conseguiu ter a menina e contou como fica comovida ao ver que seu sonho se tornou realidade com Clara. Confira o relato emocionante que a mamãe de primeira viagem fez aqui!