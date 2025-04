Ex-BBB Eva chama atenção ao renovar o bronzeado na praia: 'Perfeita'

Eva Pacheco, ex-participante do BBB 25, ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos curtindo o dia na praia

Eva Pacheco, ex-participante do BBB 25, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 14, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural.

A bailarina e fisioterapeuta aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado na praia do Leblon, no Rio de Janeiro, e exibiu seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni branco. Em alguns registros, a ex-sister aparece usando uma blusa branca e uma calça amarela, ambas peças de crochê.

Ao compartilhar as imagens, Eva falou sobre o momento de lazer. "Recarregando as energias. Ô RJ delícia esse", escreveu a famosa, recebendo vários elogios. "Linda demais", disse uma seguidora. "Perfeita, sem defeitos", escreveu outra. "Musa", falou uma fã. "Ela é linda demais, aceita", comentou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eva Pacheco (@evapachecod)

Ex-BBB Eva revela conversa com Maike sobre atitudes com Renata

Fora do BBB 25 há quase duas semanas, Eva reencontrou o ex-colega de confinamento Maike no Rio de Janeiro neste sábado, 12. O paulistano deixou o reality show da TV Globo na última quinta-feira, 10, com 49,12% dos votos do público.

Eva usou as redes sociais para contar ao público que teve uma conversa bastante séria com Maike a respeito do comportamento do ex-brother dentro da casa mais vigiada do país. Para quem não acompanhou, antes de sua eliminação, ele foi advertido algumas vezes pela produção após morder o braço de Renata e puxar o cabelo da sister.

De acordo com a ex-BBB, Maike se desculpou novamente por suas atitudes com a affair. "Ele me procurou e disse que queria muito me ver pessoalmente para conversarmos, e eu acho, sim, que era importante esse encontro e essa conversa, para colocarmos os pingos nos i's. Para falar sobre a minha sensação como amiga, do que eu vi, e foi uma conversa importante", disse ela em um trecho. Veja o relato completo!

