Médica faz alerta importante sobre diagnóstico de Jair Bolsonaro: ‘Não subestime os sintomas’

Em entrevista à CARAS Brasil, a gastroenterologista e hepatologista Patrícia Almeida detalha diagnóstico do ex-presidente Jair Bolsonaro e faz alerta

O ex-presidente Jair Bolsonaro (70) continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Brasília, no Distrito Federal, após uma cirurgia de 12 horas na região abdominal. Nesta quarta-feira, 16, ele fez uma publicação nas redes sociais sobre seu estado de saúde. "Graças a Deus, sigo com boa evolução clínica, sem maiores dores, sangramentos ou intercorrências mais graves", disse. Em entrevista à CARAS Brasil, a gastroenterologista e hepatologista Patrícia Almeida explica o diagnóstico do político.

Bolsonaro precisou ser internado às pressas na sexta-feira, 11, no Rio Grande do Norte, após sentir fortes dores na região do abdômen. O médico do ex-presidente, Antônio Luiz Macedo, disse à CNN que o político apresentou, além das dores, dificuldades para comer e na digestão. Ele passou pela cirurgia para tratar uma obstrução intestinal, quadro que dificulta a passagem de gases e fezes, resultado da facada de 2018.

Segundo Patrícia Almeida, a dor abdominal intensa, distensão abdominal, vômitos e a súbita paralisação do intestino podem indicar uma condição grave: a obstrução intestinal. Em certos casos, a cirurgia de urgência é inevitável. “Quando o intestino para de funcionar, o corpo inteiro responde em alerta. A obstrução intestinal é uma emergência médica que pode evoluir rapidamente para complicações graves como isquemia intestinal, que é o sofrimento por dificuldade de suprimento sanguíneo, perfuração, sepse e até óbito”, informa.

A especialista destaca que esta condição pode ter diversas causas, mas merece atenção redobrada os pacientes que já foram submetidos a múltiplas cirurgias abdominais. “Esses pacientes desenvolvem aderências — bandas de tecido cicatricial que se formam após procedimentos cirúrgicos e que podem colar partes do intestino, torcendo ou comprimindo segmentos e impedindo a passagem normal do conteúdo intestinal”, explica a médica.

CAUSAS MAIS COMUNS DE OBSTRUÇÃO INTESTINAL

Patrícia aponta as causas mais comuns de obstrução intestinal. São elas: aderências pós-cirúrgicas; hérnias encarceradas; neoplasias intestinais; volvos (torções intestinais); estenoses inflamatórias (como na Doença de Crohn). “Já os principais sintomas são dor abdominal progressiva e intensa; inchaço e distensão do abdômen; náuseas e vômitos persistentes (podendo ter odor fecal); ausência total de evacuação e gases. Se há critérios de gravidade, a pior decisão é esperar para ver se melhora. Em obstruções, o tempo pode significar a diferença entre um tratamento conservador e uma cirurgia complexa, com retirada de partes do intestino”, reforça a gastroenterologista e hepatologista.

TRATAMENTO E AVALIAÇÃO MÉDICA

Ainda de acordo com a médica, na emergência, o paciente é submetido a exames de imagem — geralmente radiografias e tomografia computadorizada — que confirmam o diagnóstico e indicam a gravidade do quadro. “O tratamento inicial pode incluir jejum absoluto, reposição intravenosa de líquidos e sonda nasogástrica para descompressão. Se houver sinais de sofrimento intestinal, a cirurgia é mandatória; e deve ser realizada o quanto antes”, pontua.

Pacientes com histórico de cirurgias abdominais — especialmente repetidas vezes — devem ser orientados a reconhecer sinais precoces de obstrução. Em muitos casos, a reincidência é possível, informa Patrícia. “Não é incomum vermos pacientes que operaram há anos e desenvolvem obstrução por aderência. Por isso, é fundamental não subestimar sintomas como dor e distensão abdominal”, salienta.

PERGUNTAS FREQUENTES

1 – Toda obstrução intestinal precisa de cirurgia?

Patrícia Almeida: “Não. Casos leves, especialmente os causados por aderências simples, podem responder bem ao tratamento clínico. Mas sinais de complicação exigem cirurgia imediata”.

2 – O que é a sonda nasogástrica?

“É um tubo fino inserido pelo nariz até o estômago, que ajuda a aliviar a pressão e os vômitos, descomprimindo o sistema digestivo”.

3 – Existe como prevenir a obstrução intestinal?

“Não há prevenção garantida, mas técnicas cirúrgicas minimamente invasivas e acompanhamento adequado ajudam a reduzir o risco. O mais importante é identificar os sinais precocemente”.

4 – Quando devo procurar o pronto-socorro?

“Dor abdominal persistente, distensão, vômitos e ausência de evacuação ou gases por mais de 24 horas são motivos claros para buscar atendimento emergencial”.

CARTA ABERTA

Por meio de uma carta aberta compartilhada na última terça-feira, 15, Jair Bolsonaro agradeceu pelo apoio para que se recupere logo e disse que não pode receber visitas para que consiga fazer o repouso necessário para evitar complicações em seu quadro de saúde.

"Agradeço, com muito carinho, aos amigos que estão respeitando esse momento delicado, compreendendo que, por orientação médica, apenas familiares e profissionais de saúde estão autorizados a acompanhar de perto. Isso é essencial para evitar conversas e estímulos que possam causar dilatação e até mesmo descolamento da parede abdominal — riscos que precisam ser evitados com máxima cautela frente ao enfrentado na sala de cirurgia", declarou.

"Permaneço concentrado no processo de recuperação, que pelo que entendo foi procedimento mais invasivo que aconteceu, buscando forças para levantar da cama mais uma vez, após enfrentar a sexta cirurgia decorrente da facada sofrida por um antigo integrante do PSOL, aliado histórico do PT. Sou imensamente grato a Deus por aquilo que considero mais um milagre em minha vida. Agradeço também ao povo brasileiro pela fé e pelas orações que tenho recebido, à minha esposa, filhos, família, aos amigos e aos profissionais de saúde que, com carinho e dedicação, têm me amparado nesse caminho", completou o ex-presidente.

