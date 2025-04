Médico alerta sobre possível complicação do diagnóstico de Marina Silva

A ministra Marina Silva foi hospitalizada após sentir queda de pressão e tontura. Médico neurologista explica problema de saúde que pode começar com estes sintomas

A ministra Marina Silva preocupou a todos ao ser hospitalizada na terça-feira, 15, durante o dia de trabalho. Ela teve um mal-estar com queda de pressão e tontura durante um compromisso oficial e precisou ser socorrida pela equipe médica. A senhora foi levada ao hospital, passou por exames e teve alta no mesmo dia. Com isso, o médico neurologista Dr. Saulo Nader alertou sobre um problema de saúde que começa com estes sintomas.

O Dr. Saulo Nader contou que outros problemas de saúde pode começar com a tontura repentina em decorrência da queda de pressão. “O que muita gente chama de ‘labirintite’ pode, na verdade, ter outra causa. Uma delas é um defeito da pressão arterial, gerando o que se chama de Lipotimia”, afirmou ele, que é membro da Bárány Society, a sociedade internacional de tontura e vertigem.

Ele contou que a Lipotimia começa com uma sensação de quase desmaio, que pode evoluir para a perda de consciência, além apresentar sensação de tontura, sudorese, frio e escurecimento da visão.

“ Se você sente tontura com frequência, tem episódios de escurecimento da visão ou já chegou perto de desmaiar, vale procurar um médico com expertise em tontura ou um cardiologista. A tontura não deve ser normalizada, pois ela é um sinal de que algo no seu corpo precisa de atenção ”, afirmou.

O que a equipe de Marina Silva falou sobre o diagnóstico?

De acordo com a equipe de Marina Silva, ela foi diagnosticada com um quadro viral não especificado e que ficará de repouso. "A ministra Marina Silva passou por um episódio de mal-estar com desconforto gástrico na tarde desta terça-feira (15/4) durante reunião de trabalho no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). Ela foi levada ao Hospital Brasília, da Rede Américas, onde foi submetida a atendimento médico e realização de exames. De acordo com a equipe médica, a ministra apresentou sintomas compatíveis a um quadro viral não especificado. Os exames descartaram a possibilidade de infecções graves. Após hidratação e administração de medicamentos para aliviar os sintomas, ela teve melhora do estado geral e recebeu alta no início desta noite. Por orientação médica, deve permanecer em repouso ao longo da quarta-feira (16/4)", informaram.

