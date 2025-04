BBB 25: Saiba quais prêmios Delma ganhou no reality show

Quanto a Dona Delma faturou durante o BBB 25? Ela foi eliminada, mas saiu do confinamento com prêmios e conquistas valiosas

A Dona Delma foi eliminada do BBB 25, da Globo, na noite de terça-feira, 15, mas não saiu do confinamento com as mãos abanando. Durante o seu período no reality show, ela conquistou prêmios valiosos para a nova fase de sua vida.

Ela foi eliminada após chegar no Top 6 do programa. Ao longo do confinamento, ela participou de dinâmicas que renderam dinheiro e também conquistas para sua vida. Saiba o que ela ganhou:

Em março, Delma foi escolhida por Gracyanne Barbosa para participar da dinâmica Pegar ou Guardar no Big Brother. Ela escolheu ficar com o dinheiro e colocar os brothers no Tá com Nada. Com isso, ela embolsou o prêmio de R$ 90 mil.

Além disso, Delma também recebeu o cachê do reality show. Segundo o colunista André Romando, do Observatório na TV, os participantes receberam R$ 50 mil no BBB 25 e o valor foi dividido em 3 parcelas. Além disso, eles recebem cerca de um salário mínimo pelas participações nas ações dos patrocinadores .

Leia o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Delma:

"Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar, seremos o famoso Top 5. Vou dizer algumas frases aqui sem dizer o autor: "Que saudades da minha família, como eu queria estar no Paredão e ir embora para a minha casa, juro para você", "eu quero ir embora daqui, tomara que eu vá para o Paredão e o povo me tire", "em nome de Jesus, eu creio que hoje eu saio daqui". Por que essas frases foram ditas, é outra história. O fato é que elas foram ditas, e todo mundo sabe por quem. E o que o público pensa quando ouve isso? Que motivação o público tem para eliminar outra pessoa? Até acontece, e aconteceu com a Delma em outro Paredão, mas só porque o público estava distraído com outras coisas".

"Mas ir assim até a Final? Ganhar o programa pedindo para sair? Delma, não se pode dizer que foi uma absoluta falta de esforço. Deu para ver o quanto você se empenhou para participar, sobretudo quando precisava dizer alguma coisa do Sincerão, ir para o embate direto. Isso estava além da sua natureza, e você tentou. Buscou lá do fundo da alma e tirou o máximo que conseguiu. E conseguiu dizer alguma coisa e se comprometer com os adversários, mesmo quando ficou difícil entender exatamente o que você queria dizer. E esses momentos foram os mais divertidos, como a treta do café, a rinha das senhoras... por que não fez mais disso? Por que não acreditou que Sincerão é todo dia? Se conseguisse mais um pouquinho de combatividade, superar os motivos que te fizeram querer sair, se tivesse a mesma determinação que fez você vencer tanta coisa na sua vida... talvez virasse até favorita".

"Quem seria capaz de segurar a Filé, a Scheila Carvalho? Com esse carisma, esse jeito simples, tão divertido, popular, escolhida pelo público para entrar! Com essa maneira única de participar das provas, sem se aperrear... é difícil não se apaixonar pela Delma, vontade de tomar uma 'brebreja' com você. Mas, em meio a tantas incertezas no Big Brother, uma certeza inquestionável é que, se você não quer ficar, você não fica. Ou você aperta o botão, ou o público aperta para você. Sempre foi assim, até hoje. E se eu dissesse que, logo hoje, isso mudou? Que, apesar das falas insistentes sobre desistência, essa mulher conquistou, de alguma forma, o público votante? E se eu dissesse que a pessoa que pediu para ir embora, acabou recebendo, de presente, a Eliminação de um adversário?".

"Ou, mais dramático ainda, se eu dissesse que, pedindo para ir embora, ela acabou eliminando seu maior aliado? Eu não disse para vocês que esse é o BBB mais imprevisível dos últimos tempos? E se eu dissesse que temos um mistério? Como explicar, de maneira lógica, se eu dissesse que, apesar de tudo, a Delma continua? E se eu dissesse isso? Mas não vou dizer, porque não é verdade. Vem para cá, Delma", finalizou.