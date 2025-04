Após embates no BBB 25, Vilma surpreende Delma com convite e confessa: 'Torci'

Na manhã desta quarta-feira, 16, a sister Delma participou do Mais Você e recebeu a visita surpresa de Vilma, com que teve alguns embates no BBB 25

Na manhã desta quarta-feira, 16, a sister Delma, que foi eliminada do BBB 25, da Globo, no 17º Paredão da temporada, participou do tradicional Café com o eliminado no Mais Você, da Globo. Durante a conversa, ela recebeu a visita surpresa de Vilma, com que teve alguns embates na casa.

"Eu quero falar para Joselma que desejo tudo de bom pra ela, torci para ela sair, mas estou satisfeita de ver ela feliz. Ela queria muito vir embora e eu ajudei, colaborei com ela", começou a estudante de nutrição, que fez Delma cair na risada.

Em seguida, a sergipana ainda fez um convite para a sogra de Guilherme: " Quero convidá-la para ir para Maricá para tomar um café comigo, faço questão de fazer uma mesa farta". Delma, por sua vez, fez uma brincadeira ao contar que, durante o café da manhã no programa, recebeu uma garrafa cheia de café só para ela.

"Agora essa aqui vem muito café, não vai faltar não para ficar arrastando na mesa não. Olhe que vai ter confusão", brincou a pernambucana , que se referiu ao atrito que as duas tiveram por conta de uma garrafa de café.

Vilma disse ainda que a amizade das duas será selada com um café em Maricá. "Quero te apresentar minha cidade e depois a gente vai para a orla tomar uma cerveja", afirmou.

E a dona Vilma que entrou ao vivo pra falar com a dona Delma no #MaisVocê? 🗣️🗣️🗣️ #BBB25

pic.twitter.com/CPYZ9Wy4sK — gshow (@gshow) April 16, 2025

Fora do BBB 25, Delma reage a críticas de Vilma

Durante o programa Bate-papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, Delma reviu as cenas de seus embates com Vilma. Em seguida, a apresentadora quis saber: "Amigas ou rivais?". "A gente era amiga quando estávamos tomando uma. A gente se divertia e conversava muito. Eu falava: 'Deixa isso para lá'", respondeu a eliminada.

Em seguida, a sogra de Guilherme reagiu ao ver as críticas da mãe de Diogo Almeida, feitas dentro da casa mais vigiada do Brasil. "Babado e confusão... Menina, esse povo fala demais, viu? Ô língua triste, ferina", falou.

A ex-sister comentou ainda que Vilma sempre a procurava para abraçá-la, até mesmo quando a colocava na berlinda. "Se me colocou no Paredão, não me abrace, não. Me deixe sem abraço", ponderou Delma.

