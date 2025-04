Luiza Brunet revela inspiração na família para lidar com críticas: 'Se orgulhar'

Em entrevista à CARAS Brasil, a modelo Luiza Brunet também fala sobre seu trabalho no combate à violência doméstica contra mulheres

Dona de uma grande carreira, Luiza Brunet (62) diz que não costuma se preocupar com críticas e comentários negativos. Usando sua visibilidade e força para ajudar no combate contra a violência doméstica, a modelo revela que é na família que ela encontra inspiração para seguir o trabalho.

"Tenho dois filhos maravilhosos e desejo que os filhos deles possam se orgulhar da avó e possam viver em um mundo mais respeitoso. Assim como todos os jovens que estão e virão a fazer parte dessa transição e transformação", conta Luiza Brunet , em entrevista à Revista CARAS.

A modelo é mãe de Antônio Fernandez (25) e Yasmin Brunet (36), frutos de seu relacionamento com empresário argentino e ativista Armando Fernandez (74). Os dois foram casados por mais de 20 anos, com a relação de começou em 1985 e terminou no ano de 2008.

"Hoje, sou reconhecida pelo meu trabalho sério. Falo em lugares importantes no Brasil e no mundo. Não tenho tempo para ler ou me preocupar com críticas. Me preocupo com a construção de uma sociedade mas igualitária e respeitosa", completa.

Agora, a modelo ministra palestras ao redor do mundo para combater a violência doméstica. "Sempre que assistia ou sofria abusos, me posicionava, mesmo sem ter conhecimento da causa. Reagia aos maus-tratos contra mim ou pessoas que nem conhecia. Eu me apoderei dessa pauta e sei que sou ouvida, que tenho voz e que sou a voz de tantas que estão na obscuridade e sem falar por medo."

