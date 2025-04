Em desabafo com os aliados, o ginasta Diego Hypolito analisou sua trajetória no BBB 25 e falou sobre as comparações que faz consigo mesmo

Na madrugada desta quarta-feira, 16, Diego Hypolito recebeu apoio dos brothers após sentir um mal-estar durante a Prova do Líder. Mais tarde, o ginasta confessou estar decepcionado consigo mesmo em desabafo com Vitória Strada e Guilherme .

"Estou orgulhoso de mim mesmo dentro do Big Brother. Não é sobre isso, é uma questão minha pessoal, que eu não gosto de passar por isso. Não é o que eu quero passar para as pessoas, e infelizmente, é o que eu sou", iniciou Diego.

Na sequência, Vitória ressaltou a trajetória do aliado. "Você passou superação. Você sabe quantas pessoas passam pelo que você passa?", questionou ela.

"Eu sei, não é só isso. Eu não estou com vontade de ficar escutando, não estou te desmerecendo, é que o que todo mundo falar, vocês vão estar com razão, só que eu quis ficar quieto porque estou decepcionado", explicou.

"Sempre me comparo a mim mesmo (...) Campeão do mundo, medalhista olímpico e eu não tenho coragem de... Me dá um desespero num grau que eu não sei explicar", finalizou Diego Hypolito sobre as provas do reality show.

Trajetória

Na manhã de sexta-feira, 11, Diego Hypolito e dona Delma aproveitaram um momento de descanso na varanda do BBB 25 para refletir sobre a reta final do reality. Em clima de emoção, o atleta falou sobre o desejo de seguir na competição e vencer o programa.

“Para ficar até terça aqui, no mínimo do mínimo”, comentou Diego ao dizer que quer conquistar a Prova do Anjo. “Eu não quero só chegar até o último dia, meu sonho é vencer esse programa. O que pra mim é uma coisa muito improvável!”, completou.

Ao imaginar como será a grande final, a sogra de Guilherme recebeu uma resposta emocionada do colega. “Eu só imagino a minha mãe, eu sinto que minha mãe está muito feliz!", declarou ele.

“Você deu muito orgulho à sua família e para muita gente. A gente venceu tantos medos aqui!”, disse Joselma, incentivando o aliado, que chorou ao lembrar da irmã e dupla no jogo, Daniele Hypolito. “Eu sinto que a minha irmã está muito feliz! E o principal, eu estou muito feliz!”, garantiu Diego.

