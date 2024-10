Sheron Menezzes mostra imagens inéditas ao comemorar o aniversário do filho

A atriz Sheron Menezzes compartilhou um vídeo com vários momentos do filho, Benjamin, e celebrou o seu aniversário de sete anos

Sheron Menezzes usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seu filho, Benjamin. O menino, fruto de seu relacionamento com Saulo Bernard, completou sete anos de vida neste sábado, 19. Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo com vários momentos especial do herdeiro, incluindo de quando ele era bebê, e escreveu uma linda mensagem.

"Hoje faz sete anos que trouxe ao mundo a coisa mais linda que meus olhos já viram... A melhor parte de mim, aquela energia que ilumina e contagia todos ao redor. O abraço mais apertado, o beijo mais doce", começou Sheron.

"Esse pedacinho de gente que me transformou em uma pessoa muito melhor... Me fez MÃE, com todas as alegrias e desafios que esse título carrega. Me mostrou o que é ser forte de verdade! E sou, por mim e por ele... Para sempre! Feliz seu dia, meu passarinho", completou a artista.

Sheron tem o costume de dividir vários omentos com o filho no Instagram, e recentemente, ela mostrou o penteado que escolheu para o 'Dia do Cabelo Maluco' da escola de Benjin. "Hoje é dia de Cabelo maluco na escola e a mamãe está enlouquecida. O que a gente vai fazer com esse cabelo, que já é maluco, filho? Vamos fazer o cabelo de Trolls. A mamãe procurou na internet e vou tentar fazer um cabelo e Trolls neste cabelo malucão para ficar mais malucão ainda", contou na ocasião.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

Sheron Menezzes revela conversa importante com o marido

A atriz Sheron Menezzes conversou com Gabriela Prioli no programa Sábia Ignorância, do GNT, e refletiu sobre o ciúme que sentia do marido, o lutador Saulo Camelo. Durante o papo, ela contou que mudou sua visão sobre o assunto após uma conversa que teve com o companheiro.

"Foi uma coisa que ele me ensinou. Eu era uma sagitariana ciumenta. E ele um dia me ensinou, ele falou assim para mim. 'Você ter ciúmes, você não querer que eu vá nos lugares, não querer que eu faça tal coisa, não vai fazer com que eu não faça. Eu não vou fazer porque eu não quero fazer, porque eu estou bem aqui'. E aí ele falou a palavra-chave para mim [...]", contou a artista. Veja o relato completo!