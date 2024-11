Sasha Meneghel esbanja elegância em evento de sua marca de roupas

Que linda! Durante evento de sua marca de roupas em São Paulo, Sasha Meneghel surgiu elegante com look off white; confira

Nesta segunda-feira, 5, Sasha Meneghel marcou presença na inauguração da nova loja de roupas de sua marca em um dos principais shoppings de São Paulo. E para celebrar a expansão, a empresária elegeu um look cheio de elegância.

Ao lado do marido, João Lucas, a filha de Xuxa Meneghel optou por vestir uma roupa off white, com um casaco de crochê, calça e botas brancas. Acompanhando a amada no evento, João posou com uma blusa azul e calça jeans.

A marca de luxo conta com peças custando acima de mil reais. Em agosto deste ano, Luciano Szafir separou um tempo para visitar o ateliê da marca de roupas da filha. Nas redes sociais, o ator deixou os fãs encantados ao posar ao lado da modelo.

Confira os detalhes dos looks na galeria abaixo:

Sasha fica encantada com o show de Xuxa no Rock in Rio

A apresentadora Xuxa Meneghel fez o seu primeiro show no Rock in Rio. Ela foi convidada para cantar os seus sucessos no Pavilhão Itaú e animou uma multidão de fãs durante a madrugada do dia 21 de setembro. Inclusive, uma das pessoas mais animadas na plateia era a filha dela, a modelo e empresária Sasha Meneghel.

Os paparazzi flagraram quando Sasha assistia ao show da mãe com um sorrisão no rosto e demonstrando todo o seu orgulho ao ver o sucesso de Xuxa no palco.

Nas redes sociais, Xuxa mostrou vídeos do show especial e agradeceu pela oportunidade. “Foi muito bom estar com vocês”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa (@xuxameneghel)

Leia também: Xuxa Meneghel combina look com Sasha em evento de gala