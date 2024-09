Orgulhosa, Sasha fica encantada com o show de Xuxa no Rock in Rio

Xuxa Meneghel se apresenta pela primeira vez no Rock in Rio e a filha dela, Sasha Meneghel, é flagrada toda orgulhosa ao assistir ao show da mãe

A apresentadora Xuxa Meneghel fez o seu primeiro show no Rock in Rio. Ela foi convidada para cantar os seus sucessos no Pavilhão Itaú e animou uma multidão de fãs durante a madrugada deste sábado, 21. Inclusive, uma das pessoas mais animadas na plateia era a filha dela, a modelo e empresária Sasha Meneghel.

Os paparazzi flagraram quando Sasha assistia ao show da mãe com um sorrisão no rosto e demonstrando todo o seu orgulho ao ver o sucesso de Xuxa no palco.

Nas redes sociais, Xuxa mostrou vídeos do show especial e agradeceu pela oportunidade. “Foi muito bom estar com vocês”, disse ela.

Xuxa voltou para a Globo

A apresentadora Xuxa Meneghel está de volta à Globo. Ela assinou o contrato com a emissora carioca depois de 10 anos de sua saída do canal. Agora, a estrela terá um quadro do programa Fantástico, exibido nas noites de domingo.

“Essa volta tem gostinho de ‘não fui e estou de volta’. Essa volta tem gostinho de ‘quero fazer uma coisa nova’. E todo mundo sabe o quanto eu amo os animais e quanto eu quero que as pessoas se apaixonem comigo nesse novo quadro”, disse ela ao site Hugo Gloss.

O novo quadro de Xuxa na TV será sobre animais de estimação. Ela vai mostrar a importância da adoção de animais e também as ações de resgates de pets abandonados. “Voltar à Globo fazendo alguma coisa para as crianças era o que todo mundo imaginava, mas voltar para fazer um quadro sobre bicho é bem legal, acho que eu nunca fiz e queria muito fazer”, contou ela ao G1.

Inclusive, as gravações já começaram e a previsão de estreia é em 2025.