Xuxa Meneghel combina look com Sasha em evento de gala

Nesta quarta-feira, 30, o Instituto Ayrton Senna organizou um jantar de gala para celebrar os 30 anos de legado do piloto, que morreu em 1994 após sofrer um grave acidente.

O evento contou com a presença de inúmeros famosos. Inclusive, Xuxa Meneghel foi ao local acompanhada pela filha Sasha Meneghel, fruto do seu antigo relacionamento com Luciano Szafir.

As duas fizeram questão de posar juntas para os fotógrafos presentes no local e parecem ter combinado o look para a ocasião. Mãe e filha apostaram em vestidos longos na cor preta com o modelo bem parecido, apenas com uma diferença marcante no tecido.

Para completar a produção, Xuxa apostou em um bracelete, enquanto Sasha optou por uma clutch da cor dourada.

Relacionamento

Xuxa Meneghel abriu o jogo sobre a sua vida pessoal durante um papo descontraído no canal de Fernanda Gentil no Youtube. A apresentadora deu detalhes sobre o seu relacionamento com Junno Andrade.

A famosa contou que nem sempre é possível conciliar as agendas. "Ele é tarado. Por ele, ele faria [sexo] muito mais, mas como a minha profissão não deixa", disse Xuxa, arrancando risos de Fernanda Gentil, que completou: "As agendas não batem".

Xuxa também comentou sobre como Junno a incentivou a ter novas vivências. "Eu falei para ele que depois de 60 anos eu quero fazer muita coisa que eu não fiz. Conhecer lugares que eu não conheci”. No entanto, a fama às vezes atrapalha esses planos. "Só que depois ele começa: ‘tem gente que te conhece em tudo que é lugar'".

Por fim, a eterna Rainha dos Baixinhos relembrou um episódio curioso do início do relacionamento, quando ela recebeu uma foto íntima de Junno. "Eu falei assim para ele: ‘como é o seu material de construção?’ Eu não queria escrever uma sacanagem, então eu falei uma coisa com duplo sentido. Aí ele mandou uma foto [do órgão sexual]. Eu falei: 'uau! Quando a gente vai se ver?'".

