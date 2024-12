Sabrina Sato esbanja sensualidade em novo ensaio fotográfico

Que linda! Sabrina Sato arrancou suspiros ao posar vestindo presente de Natal que daria para a irmã em novas fotos: "Não resiste"

Nesta terça-feira, 17, Sabrina Sato arrancou suspiros dos seguidores ao compartilhar um novo álbum de fotos nas redes sociais. Nas imagens compartilhadas em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora surgiu vestindo camisolas nas cores vermelho e branco e revelou que as peças eram, na verdade, um presente de Natal para sua irmã, Karina Sato.

"Quando você não resiste ao presente de natal que você comprou pra irmã e acaba usando antes", confessou Sabrina na legenda da publicação.

Nos comentários, choveram elogios à apresentadora. "Que contraste lindo da árvore, pele e tecido com o sorriso", ressaltou uma fã. "Essa camisola é a tua cara", destacou outra. "Linda, princesa", escreveu mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Sabrina Sato revela pedido inusitado de Zoe para festa de aniversário

Na última terça-feira, 10, a apresentadora Sabrina Sato celebrou os 6 anos de idade de sua filha Zoe, fruto do antigo relacionamento com o ator Duda Nagle, com uma festa luxuosa em um buffet de São Paulo. E nos stories do Instagram, a artista contou que a pequena lhe fez um pedido inusitado.

Ela revelou que Zoe quis ter um mágico para comemorar a data com muitas brincadeiras e alegria. "Zoe me pediu um mágico de presente de aniversário", disse Sabrina, que mostrou a pequena se divertindo no 'truque' da levitação.

Durante o truque, o mágico da festa fez a filha da apresentadora se levantar de uma mesa de apoio com o corpo ereto e, em seguida, retornar à posição inicial. "Pensando que está ficando leve, leve. Isso, Zoe, você já está subindo. Agora, você tem que pensar que vai descer. Descendo, descendo, descendo...", falava o mágico, enquanto Zoe voltava a sua posição inicial.

Leia também:Sabrina Sato leva a irmã de Nicolas Prattes para evento; veja quem é