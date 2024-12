Sabrina Sato leva a irmã de Nicolas Prattes para evento; veja quem é

Irmã de Nicolas Prattes faz rara aparição em público ao lado de Sabrina Sato; apresentadora levou a cunhada para evento de marca de roupas

A irmã de Nicolas Prattes, Maria Fernanda Prattes, mais conhecida como Fefe pelos íntimos, apareceu com a apresentadora Sabrina Sato nesta quinta-feira, 12, em um evento de uma loja de roupas em São Paulo.

A jovem, de 16 anos, que segue o caminho do irmão e também é atriz, surgiu toda estilosa com a cunhada. A moça apostou em um look branco e jaqueta jeans, enquanto a ex-BBB elegeu peças de cores diferentes.

Além de acompanhar a mãe de Zoe no evento, Maria Fernanda também já viajou com a famosa. Em sua rede social, a adolescente postou fotos de sua passagem por Paris, na França, em abril deste ano. Na ocasião, ela surgiu ao lado da global e de Nicolas.

Fotos: Brazil News

A mãe de Nicolas Prattes e de Fefe, Giselle de Prates, não esconde seu orgulho pela herdeira. Nos últimos dias, ela postou um vídeo dela se apresentando no palco e se declarou. "Meu amor, tantas coisas para dizer e pensar… neste dia, eu te desejo que você encontre um ambiente e pessoas que respeitem a arte, assim como eu tenho certeza que você foi ensinada a respeitar", escreveu.

"Que você encontre no seu caminho, respeito a artista que se dedica, que cumpre horários, que se esforça, que se dedica e que merece portanto, espaço e respeito. Desejo que enxerguem você! Que você encontre pessoas generosas, amorosas e gentis. Que o seu talento, entrega ao ofício e amor a arte, sejam suficientes para uma escalação. Eu não estou cabendo de tanto orgulho! Minha Fefeca, NUNCA fez aula de canto! Só com a mamãe mesmo. Te amo gigante! Vida longa a minha artista! Seja bem vinda e voé e merda! Minha nova artista, eu te amo infinito", falou a mãe.

Leia também:Sabrina Sato mostra dia especial ao lado de Nicolas Prattes e família

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ☆fefe (@fefeprattess)