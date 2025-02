Rafaella Justus participa de festa de aniversário da ex-esposa do pai

Próxima da família da ex-esposa do pai, Rafaella Justus participa de festa de aniversário da mãe de Fabiana Justus e posta fotos do momento; veja

A ex-esposa de Roberto Justus, Sacha Chryzman, que é mãe de Fabiana Justus, comemorou seu aniversário nesta terça-feira, 04. Muito próxima da família do ex-marido, a loira contou com a presença de Rafaella Justus em sua comemoração.

Em sua rede social, a herdeira de Ticiane Pinheiro fez uma declaração para a "quase madrasta" e em seguida postou alguns registros de como foi a festa em um restaurante em São Paulo. A jovem então se mostrou grande amiga de Sacha.

"Parabéns, Sa! Que sua vida seja tão iluminada quanto você, repleta de muita saúde, paz, amor, alegria e sucesso! Que venham muitos mais anos para celebrarmos. Sempre juntas! Te amo", declarou-se e em seguida publicas os registros do encontro.

Assim como a filha, Ticiane Pinheiro também fez uma homenagem para a ex-esposa de Roberto Justus. Em seus stories, a apresentadora resgatou fotos ao lado da loira e escreveu um recado para ela.

Ana Paula Siebert fala sobre a ex-esposa de Roberto Justus

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, mostrou mais uma vez que se dá muito bem com as ex-mulheres e mães dos outros filhos do empresário. Prova disso foi a foto que ela compartilhou ao lado da mãe de Fabiana Justus, Sacha Chryzman.

Tempos atrás, a família se reuniu no apartamento da influenciadora digital para celebrar a chegada de seus 38 anos e a madrasta tirou uma foto ao lado da primeira esposa do marido. Sorridente, Ana Paula Siebert surgiu abraçando Sacha.

A dupla cheia de beleza então encantou ao aparecer curtindo mais um ano de vida da mãe das gêmeas, Chiara e Sienna, e do pequeno Luigi. "Amo", escreveu a atual esposa de Roberto Justus sobre a ex dele. Veja o clique aqui!

