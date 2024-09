Ticiane Pinheiro mostra proibição de Rafaella Justus: 'Só a Manu autorizou'

Após revelar ameaça de Rafaella Justus envolvendo redes sociais, Ticiane Pinheiro mostra proibição da adolescente ao postar foto com a caçula

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou que conseguiu buscar as filhas, Rafaella Justus e Manuella Pinheiro Tralli, na escola nesta quarta-feira, 11. Contente com a oportunidade, a jornalista fez uma foto do momento, mas só a caçula saiu com ela.

Como revelado pela famosa nos últimos dias, a mais velha, por estar na adolescência faz algumas exigências para a mãe e não permite que ela poste vários cliques com ela. Inclusive, Ticiane Pinheiro contou que Rafaella Justus faz ameaças caso ela publique algo sem sua permissão.

Divertindo-se com a fase da adolescência de sua primogênita, a esposa de Cesar Tralli fez a selfie somente com a caçula e falou rindo: "Busquei minhas meninas na escola! Mas só a Manu autorizou a foto".

Para quem não viu, Ticiane Pinheiro nos últimos dias falou sobre ser ameaçada por Rafaella Justus de postar nas redes sociais fotos dela. A revelação foi feita quando a apresentadora viu a publicação que Mônica Martelli fez sobre o aniversário de 15 anos de sua filha.

Festa de Rafaella Justus

A festa de Rafaella Justus aconteceu na sexta-feira, 30, em um hotel em São Paulo. A planejadora de eventos dos famosos, Andrea Guimarães, foi a responsável por todos os detalhes. O bolo e os doces foram feitos pela confeiteira Mariana Junqueira. Os shows escolhidos foram o de Pedro Sampaio e MC Kevinho.

O convite enviado foi uma caixa iluminada com led. Do lado de fora, a caixa foi estampada com desenhos de rosas branca em um fundo cinza e as iniciais do nome da aniversariante em tom de rosa. Por dentro, os convidados se depararam com uma rosa dividida em pétalas.

É bom lembrar que todos os gastos da festa, exceto vestidos e shows, pagos por Ticiane Pinheiro, foram bancados pelo pai, o empresário Roberto Justus, que dançou com a herdeira a valsa coreografada. Além do momento da valsa, a aparição surpresa de Fabiana Justus foi destaque na celebração de luxo.