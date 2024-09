Lívia Andrade faz lipoaspiração e choca com resultado: 'Chegou minha vez'

Em busca de maior definição, Lívia Andrade faz lipoaspiração com outros procedimentos e revela resultado em vídeo; veja o antes e depois

A apresentadora Lívia Andrade nunca escondeu seus tratamentos estéticos. A famosa realizada diversos procedimentos pelo corpo, principalmente na barriga e bumbum. Em sua rede social, ela compartilhava os momntos na clínica e dessa vez, ao decidir por uma cirurgia, não foi diferente.

Nesta quarta-feira, 25, a integrante do Domingão Com o Huck compartilhou um vídeo para revelar que decidiu passar por uma lipoaspiração LAD diferenciada. A famosa então contou que a intervenção feita para tirar gordura, agora, associada com outras tecnologias deixa a pele mais tonificada e esticada.

Lívia Andrade então falou sobre ser sincera com seu público e dizer o que realmente foi feito, e não fingir que havia optado por alguma dieta ou procedimento estético. "Chegou a minha vez! Decidi com muita responsabilidade que iria sim fazer a minha LAD Avançada JK. Estou super feliz com a minha escolha e amando o resultado! Dividindo um pouquinho aqui com vocês. Obrigada equipe", disse a loira ao exibir o antes e depois impressionante.

Meses atrás, a artista revelou como estava seu corpo ao compartilhar fotos curtindo uma cachoeira. É bom lembrar que, neste ano, a musa fez uma festa de aniversário luxuosa no Rio de Janeiro com tema de Abduzidos e que chegou a custar cerca de R$ 200 mil. Ela ainda comemorou seu dia com um evento mais clássico em rosa na Serra Catarinense.

Lívia Andrade resgata item para homenagear Silvio Santos na Globo

Durante anos ao lado de Silvio Santos aos domingos na televisão, Lívia Andrade, agora na Globo, participou da homenagem para o ex-patrão no Domingão Com o Huck e deu um toque especial ao resgatar um item que usou ao lado do comunicador.

No domingo, 18, dia em que aconteceu o enterro do dono do baú, a atração de Luciano Huck foi ao vivo e a loira relembrou um look que colocou no Programa Silvio Santos: um vestido branco e sandálias da mesma cor. Veja mais aqui.