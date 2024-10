Preta Gil coleciona elogios ao exibir mudança no visual: 'Lindíssima'

Mudanças! A cantora Preta Gil esbanjou beleza ao compartilhar o resultado de sua transformação leve e discreta no visual

Preta Gil está com um novo visual! A cantora usou as redes sociais neste domingo, 27, para compartilhar com os fãs a transformação em suas madeixas com mega hair. Em seu Instagram oficial, a famosa mostrou detalhes da mudança ao som da música 'Popstar', de Liniker.

Esbanjando beleza e simpatia, Preta exibiu os fios curtos, lisos e levemente iluminados. "A leonina não aguenta ficar sem uma boa juba!!!", declarou a filha de Gilberto Gil na legenda da postagem.

A transformação de Preta Gil rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários carinhosos de internautas, que fizeram questão de elogiá-la. "Ficou lindo o cabelo e a dona também", escreveu um seguidor. "Muito maravilhosa", destacou outro. "Lindíssima!", disse um terceiro. "Gata master", falou a atriz Fabiana Karla.

Recentemente, a cantora, que está em tratamento contra o câncer, contou que realizou uma técnica para estimular o crescimento dos fios. "Consegui sair de casa, vamos tratar o cabelo todo. Isso aqui é um estimulador da circulação do couro cabeludo, para o cabelo crescer saudável. Agora tirei todo o aplique, né...", explicou ela, na ocasião.

Vale lembrar que Preta Gil precisou retomar a luta contra a doença em agosto deste ano, após descobrir através de exames de rotina que o tumor voltou em quatro locais distintos de seu corpo: dois linfonodos, uma metástase que fica no peritônio e uma lesão na ureter. Até o momento, ela já concluiu cinco ciclos de quimioterapia.

Confira o novo visual de Preta Gil:

Preta Gil relata sintomas de quimioterapia

A cantora Preta Gil compartilhou com os seguidores um breve relato sobre seu bem-estar durante o novo ciclo de quimioterapia. A artista, que precisou retomar o tratamento contra o câncer em agosto deste ano, usou as redes sociais recentemente para contar como tem se sentido nos últimos dias.

Por meio de seus stories no Instagram, Preta mostrou que estava realizando uma aula de pilates. A filha de Gilberto Gil explicou que, devido às medicações, ela se sente bastante cansada - algo bastante comum em pessoas que fazem quimioterapia; confira mais detalhes!

