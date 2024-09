Preta Gil faz tratamento para estimular o crescimento do cabelo

Em meio ao tratamento do câncer, Preta Gil encontrou um tempo para cuidar da beleza também e fez um tratamento para estimular o crescimento do cabelo

Em meio ao tratamento do câncer, Preta Gil encontrou um tempinho para cuidar da beleza também. A cantora foi a um SPA e realizou um tratamento para estimular o crescimento do cabelo.

Em seu Instagram Stories, a artista compartilhou alguns vídeos em que aparece no local. "Consegui sair de casa, vim na Deia, vamos tratar o cabelo todo. Isso aqui é um estimulador da circulação do couro cabeludo, para o cabelo crescer saudável. Agora tirei todo o aplique, né...", explicou ela.

Após o tratamento, Preta ainda pôde curtir um momento de relaxamento. "Além de todos os tratamentos maravilhosos, você ainda ganha massagem no pescoço e na cabeça, é uma loucura", disse ela.

Reflexão

Preta Gil fez uma profunda reflexão sobre a vida. A cantora está em tratamento novamente de um câncer, que voltou em quatro focos diferentes, e refletiu sobre os altos e baixos que ocorrem na vida, que às vezes causam medo, mas não a impedem de seguir em frente. Preta já havia dito que está emocionalmente mais forte para tratar a doença pela segunda vez.

"Aqui sozinha com meus botões, indo dormir. Sim, eu sinto uma força e um medo avassalador, mas estou forte, quero muito viver uma vida digna, com mais lutas, mais obstáculos e muitas vitórias. Não quero a vida para ser fácil, sem graça, sem dor. Quero ela como ela se apresenta, complexa e sofrida, com altos e baixos", começou a artista ao longo do desabafo.

Apesar de estar cercada de apoio e se mostrado positiva ao tratamento, Preta revelou dificuldade: "Viver não é fácil e não está sendo fácil para mim nesse momento. Estou cercada de amor por todos os meus lados, mas sou eu sozinha comigo mesma que tenho que resolver esse problema. Minha disciplina e meu comprometimento são com a minha cura. Não é fácil, mas vou vencer mais uma vez e vencer, para mim, é não baixar a cabeça, é ser feliz na adversidade, um dia de cada vez. Se deixem viver", concluiu Preta.