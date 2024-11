Paolla Oliveira ostenta corpaço em dia de praia: 'Perfeita'

A atriz Paolla Oliveira chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao curtir o dia na praia mesmo com o clima nublado

Paolla Oliveira chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 22, ao compartilhar alguns registros mostrando como aproveitou a sua folga.

A atriz decidiu ir para uma praia no Rio de Janeiro e não deixou o tempo nublado atrapalhar o seu momento de lazer. Nas imagens postadas no feed do Instagram, a famosa ostentou seu corpaço ao surgir usando um biquíni nude.

"Praia é o dia que dá. Vai nublado mesmo", escreveu Paolla na legenda, recebendo vários elogios. "Que mulher", disse a atriz e apresentadora Tata Werneck. "Perfeita", falou a ginasta Rebeca Andrade. "Esse sorriso é lindo demais", afirmou uma seguidora. "Coisa linda", comentou mais uma. "Se essa mulher tem defeito, tá no avesso dela... Porque assim, misericórdia", brincou uma fã.

Paolla Oliveira manda recado para Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira usou as redes sociais para mandar um recado para o namorado, o cantor Diogo Nogueira. Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, ela falou sobre a falta de tempo com o companheiro e convidou para sair da rotina e passar um tempo a sós.

"Todo mês, todo ano, todo tempo a gente diz que vai ser diferente e que a gente vai trabalhar menos, que vai viajar menos, vai ter mais tempo um para o outro, mas aí a hora que eu vejo tá o Diogo para um lado e eu para o outro", iniciou ela.

Para resolver isso, ela fez uma proposta. "Eu não sou muito grudenta não, mas eu fiquei pensando em uma maneira de contornar isso. Vim aqui te fazer uma proposta, Diogo Nogueira. Para cada dia longe, uma hora de pausa juntos! E aí? Topa tirar o pé comigo?", sugeriu.

