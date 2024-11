Paolla Oliveira manda recado para Diogo Nogueira: 'Te fazer uma proposta'

A atriz Paolla Oliveira usou as redes sociais nesta segunda-feira, 11, para mandar um recado para o namorado, o cantor Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveirausou as redes sociais nesta segunda-feira, 11, para mandar um recado para o namorado, o cantor Diogo Nogueira. Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, ela falou sobre a falta de tempo com o companheiro e convidou para sair da rotina e passar um tempo a sós.

Ela contou que, apesar de planejar passar mais tempo com o parceiro, sempre surgem compromissos. "Todo mês, todo ano, todo tempo a gente diz que vai ser diferente e que a gente vai trabalhar menos, que vai viajar menos, vai ter mais tempo um para o outro, mas aí a hora que eu vejo tá o Diogo para um lado e eu para o outro", iniciou ela.

Para resolver isso, ela fez uma proposta. "Eu não sou muito grudenta não, mas eu fiquei pensando em uma maneira de contornar isso. Vim aqui te fazer uma proposta, Diogo Nogueira. Para cada dia longe, uma hora de pausa juntos! E aí? Topa tirar o pé comigo?", sugeriu a atriz.

Paolla Oliveira surpreende com mudança de visual

Recentemente, Paolla Oliveiradecidiu mudar o visual. Na última sexta-feira, 08, a famosa revelou a transformação para os internautas e mostrou que voltou a a ser loira após um tempo com as madeixas em tom mais escuro.

"Tudo novo (de novo). Sobre recomeços e reencontros, que eu amo. Começou. Obrigada", escreveu ela na legenda. Vale lembrar que a atriz está confirmada para o remake de Vale Tudo, novela que tem previsão para ir ao ar em 2025 na Globo.

Em sua rede social, a famosa falou sobre viver Heleninha Roitman, papel que foi de Renata Sorrah. "Um grande desafio artístico e um convite para refletirmos sobre a vulnerabilidade de mulheres que muitas vezes enfrentam suas dores em silêncio. Animada por aqui e com a expectativa de vocês acompanharem comigo essa jornada", declarou a artista, que compõe o elenco da trama originalmente lançada em 1988.

Leia também:Paolla Oliveira critica pressão estética e fala de empoderamento