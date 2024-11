Paolla Oliveira elege look com muito brilho para ensaio de Carnaval

Paolla Oliveira marcou presença no ensaio da Acadêmicos do Grande Rio e arrasou com um look repleto de brilho para a ocasião

Os preparativos para o Carnaval já está a todo vapor. Nesta terça-feira, 19, Paolla Oliveira marcou presença no ensaio da Acadêmicos do Grande Rio.

A atriz arrasou ao escolher um look repleto de brilho para a ocasião. A famosa apostou em uma camiseta vermelha e branca com uma estrela azul e um shorts jeans com um adereço de franjas bem brilhante.

Além disso, a camiseta escolhida por Paolla foi personalizada com a palavra "Invocada" nas costas. A artista apostou no cabelo preso e no batom vermelho para completar a produção.

Paolla Oliveira já está confirmada como a Heleninha no remake da novela Vale Tudo, que deve estrear na Rede Globo em 2025.

Novo visual

A atriz Paolla Oliveira mudou seu visual e apareceu com os cabelos com uma cor bem diferente do que estava antes. A famosa revelou a transformação para os internautas e impressionou com o resultado.

Dona de uma beleza única, a atriz chamou muita atenção ao surgir com os fios bem mais claros. Paolla Oliveira então voltoua a ser loira após um tempo com as madeixas em tom mais escuro.

"Tudo novo (de novo). Sobre recomeços e reencontros, que eu amo. Começou. Obrigada", escreveu ela na legenda. Vale lembrar que a atriz está confirmada para o remake de Vale Tudo, novela que tem previsão para ir ao ar em 2025 na Globo.

Em sua rede social, a famosa falou sobre viver Heleninha Roitman, papel que era de Renata Sorrah. "Muito feliz em reviver Heleninha Roitman, uma personagem que marcou a história da TV com a brilhante e genial Renata Sorrah. Um grande desafio artístico e um convite para refletirmos sobre a vulnerabilidade de mulheres que muitas vezes enfrentam suas dores em silêncio. Animada por aqui e com a expectativa de vocês acompanharem comigo essa jornada", declarou a artista, que compõe o elenco da trama originalmente lançada em 1988.

