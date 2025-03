Neta de Leonardo, que impressionou com beleza, muda de visual; veja

Após fazer sucesso com sua beleza, neta de Leonardo, Maria Sophia, muda de visual e chama a atenção; veja como ficou a filha de Pedro Leonardo

A neta de Leonardo, Maria Sophia, que é filha de Pedro Leonardo e Thais Gebelein, mudou o visual. Na rede social, a mãe postou um vídeo da transformação nesta quarta-feira, 19, e mostrou como a jovem ficou com os cabelos mais modernos.

Preservando sua beleza natural, sem tirar muito do comprimento ou mudar de cor, a herdeira do cantor com a arquiteta optou por um corte para diminuir um pouco do volume, mas continuando com os fios longos.

"Sim! É possível criar um estilo de corte, sem a necessidade de remover muito volume e comprimento. Seguimos não somente as tendências de moda, mas sim as preferências de quem nos escolhe como profissional!", falou o cabeleireiro responsável pela mudança.

Para quem não acompanhou, Maria Sophia chamou a atenção ao surgir com o primo, José Leonardo. Na ocasião, ela impressionou com sua beleza. Além dela, Pedro Leonardo e Thais são pais de Maria Vitória.

Em entrevista recente para a CARAS, a influenciadora digital revelou como conheceu o pai de suas filhas e superou crises no casamento. O casal está junto há 15 anos.

Veja o novo visual da neta de Leonardo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diego Carvalho Especialista em Visagismo (@diegocarvalhoch)

Esposa de Pedro Leonardo esclarece que não está separada

A esposa de Pedro Leonardo, Thais Gebelein, esclareceu nas últimas semanas que não está separada do cantor. Após receber algumas mensagens questionando se eles ainda estariam juntos, a influenciadora digital resolveu falar sobre a situação.

Trabalhando com a internet, desde que o marido sofreu o acidente em 2012, a arquiteta de formação contou que está com várias demandas em sua vida profissional. Inclusive, a loira vem compartilhando um pouco de seu dia a dia fora de casa. Saiba mais o que ela disse aqui!

