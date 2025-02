Thais Gebelein revela como conheceu Pedro Leonardo e crise no casamento: 'Superação'

Em entrevista para a CARAS, Thais Gebelein revela como engatou romance com Pedro Leonardo e como superaram crises no casamento

Juntos desde 2010, Thais Gebelein e Pedro Leonardo têm duas filhas, Maria Sophia e Maria Vitória, e já passaram por várias momentos juntos. Inclusive, o casal enfrentou uma fase bem difícil em abril de 2012, quando o cantor sofreu um acidente de carro e que o deixou 28 dias em coma no hospital.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a influenciadora contou como o episódio a fez mudar de carreira, saindo do mundo da arquitetura para o digital, e também como foi receber a notícia tendo uma bebê. Na época, eles já tinham a primogênita, Maria Sophia.

"Eu literalmente desmoronei na sala de casa! Tinha dias que não sabia o que eu era, pois não me sentia mais mulher, mãe, eu não dava conta de fazer muita coisa, meio que só existia, acordava e tinha que viver, não tinha opção. Ainda bem que tinha pessoas do meu lado, meus pais, minha mãe sempre me apoiou a nunca deixar minha família, mesmo sabendo o quanto eu sofria, ela dizia que tudo ia passar, minha mãe era muito apaixonada pelo genro dela e tinha muita fé, ela se foi dizendo que eu tinha dado a ela o genro que ela pediu a Deus, isso nunca saiu da minha cabeça", relatou como foi.

Como Pedro Leonardo conheceu Thais

Casados há 15 anos, Thais contou para a CARAS como conheceu Pedro Leonardo e brincou ao dizer que nunca foi pedida em casamento oficialmente . Apesar disso, a arquiteta de formação diz que desde o primeiro beijo sentiu que estavam unidos.

"O conheci através de uma amiga, quando ela me chamou para passar Ano Novo em Goiânia, depois de muitos anos não dando certo, no ano de 2009/2010 deu e assim do aeroporto fomos em um churrasco na casa da avó da irmã dele, e lá nos conhecemos, em meio a amigos e roda de viola, eu adorava, aliás ainda amo!", declarou a nora de Leonardo.

Ao ser questionada sobre o pedido de casamento, ela revelou: "Não aconteceu, né? Tô esperando até hoje (risos) Brincadeira, hoje não tenho mais essa vontade de casar na Igreja, somos casados no papel, que por muitos anos foi somente uma união estável, porém, acredito que somos casados desde o dia do nosso primeiro beijo" .

Crise no casamento de Pedro Leonardo e Thais

Por estarem há mais de uma década juntos, Thais e Pedro Leonardo, assim como muitos casais, já enfrentaram crises na relação. Inclusive, a influenciadora não escondeu para a CARAS ao ser questionada sobre o assunto. Sincera, a loira admitiu mais de uma e falou sobre superar a situação para preservar a família que formaram .

"Quem nunca? Uma não, algumas! Mas pra conta mesmo foram duas, uma ele e a outra eu, e a superação veio com conversas e reavaliações para acertarmos os ponteiros, os quais todos temos que passar uma, duas vezes na vida, ou até mais! Espero que sempre tenhamos razões para recomeçar, porque quando a gente olha tudo o que passou, a família que construímos, não tem o porque não superar" , declarou.

