Thais Gebelein conta como acidente de Pedro Leonardo mudou sua carreira: 'Processo'

Arquiteta de formação, Thais Gebelein conta em entrevista para a CARAS como acidente de Pedro Leonardo a fez trabalhar como influenciadora

Atualmente trabalhando com a internet, Thais Gebelein, a esposa de Pedro Leonardo, é arquiteta de formação e atuava em uma incorporadora até o acidente do marido em abril de 2012. Arremessado do veículo, o cantor ficou 28 dias em coma e claro que a amada ficou abalada com a situação, ainda mais porque já tinham a primeira filha, Maria Sophia, que na época tinha menos de um ano.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a influenciadora revelou como o episódio acabou influenciando em sua mudança de carreira. "Após o acidente do Pedro, passei por um longo e difícil período de entender o que eu era, quem eu era após aquilo tudo, eu queria me dedicar a ser mãe, mas não daquela maneira, e ao mesmo tempo eu não queria trabalhar com o que trabalhava, acredito ter passado por um processo meio depressivo na época !", contou.

"Foi quando me deparei encaminhando o Pedro da melhor forma que pude, com toda minha energia pra ele voltar a ativa, levando minha filha para escolinha, tudo se ajeitando, olhei pra mim e me vi sem fazer NADA, e eu não estava acostumada a não fazer nada, pessoas próximas começaram a me pedir para divulgar alguns produtos , olhei pro meu Instagram, tinha 7 mil pessoas lá, início de 2015, meu perfil era fechado e decidi deixá-lo público , me lembro da primeira foto depois de abrir, e foi alí que tudo começou! O cavalo passou seledo e eu montei, sem nem saber pra onde tava indo (risos)", explicou como foi o processo.

Caminhando para um milhão de seguidores, Thais, que nasceu em Rio Claro, em São Paulo, onde mora atualmente com a família, ainda compartilhou o que mais curte do trabalho com a internet. "O que mais gosto são os acessos que tudo isso nos proprociona, saber das tendências, chegar a lugares, ter facilidades e trabalhar sem parecer que estou trabalhando, apesar de ser super cansativo e ninguém acreditar!", apontou.

Já o lado ruim, a esposa do cantor falou sobre as críticas, inclusive, há alguns dias, ela sofreu algumas após usar o apelido da caçula, Maria Vitória, na decoração de sete anos da festinha dela. "Dificuldades? Julgamentos, lidar com eles, às vezes ainda é complicado, porque não nasci exposta, mas é algo que tenho aprendido e tenho muito apoio em casa" , pontuou.

Aos 41 anos, mãe de duas meninas e construindo sua carreira como influencer, Thais Gebelein ainda tem alguns sonhos para realizar. "Vários: arquitetar a minha casa do zero é um deles, viajar mais, ter um cantinho em uma praia que amo, talvez" , revelou a arquiteta, casada desde 2010 com Pedro Leonardo.

