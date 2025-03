Jade Magalhães exibe novo visual após mudar cor dos cabelos. Veja!

Jade Magalhães, esposa de Luan Santana, resolveu dar aquela repaginada no visual e mudou a cor dos cabelos. Confira o resultado!

Em suas redes sociais, Jade Magalhães sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. A digital influencer deu à luz à Serena há cerca de dois meses, a bebê é fruto do seu relacionamento com Luan Santana.

Nesta quarta-feira, 19, a famosa resolveu deixar a bebê um pouco em casa e foi dar aquela repaginada no visual.

Jade até mostrou alguns bastidores da mudança, mas quem postou o resultado final foi o seu hair stylist Mário Henrique.

A moça optou por repicar um pouco os fios e mudar a cor dos cabelos, assumindo um tom de chocolate com mechas mais claras.

"Nova versão - Retract Code: Chocolat! Gostaram?", escreveu o profissional na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "É nessa hora que o Luan olha para o passado e pensa: ainda bem que eu retomei o meu juízo", brincou um internauta. "Não gostei, amei", disse outra. "Incrível, você não erra", elogiou uma terceira.

Doação

A famosa mostrou diversas roupas dobradas e contou que tem peças que a bebê nem chegou a usar. Jade ainda aproveitou o momento para dar uma dica para as novas mamães.

"Começando a semana nesse mood de organização e desapego, a gente começou a tirar várias roupinhas da Serena que não estão servindo mais. Esses macacões de tricot, uma dica inclusive, os bebês que vão nascer de janeiro até março, eu sugiro que vocês não comprem muitas peças porque a Serena usou muito pouco, alguns ela nem usou. O que vale a pena investir são os algodões, ela usou muito", disse ela.

