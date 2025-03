Carla Diaz radicaliza no visual e surge morena nas redes sociais

Em suas redes sociais, Carla Diaz mostrou o seu novo visual. A atriz escureceu os fios para uma nova personagem. Confira!

Em suas redes sociais, Carla Diaz sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 19, a atriz mostrou uma mudança radical que fez no visual. Carla surgiu com os cabelos morenos. "Mudei", escreveu ela na legenda da publicação.

Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários. "Eu estou chocado. Que gata", escreveu um internauta. "Espetacular", disse outra. "Que transformação", comentou uma terceira.

João Meirelles, o hair stylist responsável pela transformação, também postou um vídeo da mudança e revelou que Carla fará uma nova personagem em breve. "Pronta para contar uma nova história porque toda personagem precisa de uma grande cena de transformação. Um novo filme vindo aí", disse ele.

O último trabalho de Carla Diaz foi como Suzane von Richthofen em A Menina Que Matou Os Pais: A Série, lançada em 2024.

Por que Carla Diaz saiu de Chiquititas?

A atriz Carla Diaz participou do Especial Geração Chiquititas, disponível no +SBT, e falou um pouco sobre sua atuação na clássica novela, exibida originalmente em 1997 na emissora. Apesar da obra possuir cinco temporadas, a artista não marcou presença em todos os capítulos.

Durante o especial, Carla revelou o verdadeiro motivo que a fez sair do elenco da novela, sucesso de audiência à época da transmissão. "Vou contar para vocês agora por que eu saí de Chiquititas, por que eu fui embora da novela. Vocês sabem?", iniciou a famosa, fazendo suspense.

"Eu fui embora porque o ano era 1999, e aí tinham uns adolescentes que falavam que o mundo ia acabar", declarou ela, se referindo às falsas notícias que circulavam sobre o suposto fim do mundo na virada de 1999 para os anos 2000.

Na época, as gravações de Chiquititas eram feitas na Argentina e, em um ato de desespero, Carla Diaz pediu para retornar ao país de origem. "E eu era uma criança, é óbvio que eu pedi para a minha mãe, por favor, para ir embora, para voltar para o Brasil, porque eu queria ficar perto da minha família", relembrou a atriz.

"Então, está aí o porquê de eu ter ido embora de Chiquititas. E eu só fui contar para minha mãe anos depois! Ela falou: ‘Não acredito!’ É, pois é", se divertiu Carla, por fim.

