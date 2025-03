Carolina Dieckmann surpreende com look diferente para festa de 'Vale Tudo'

Para a festa da próxima novela das nove, 'Vale Tudo', Carolina Dieckmann surpreende ao eleger vestido muito estiloso e diferenciado; veja

A atriz Carolina Dieckmann chamou a atenção ao mostrar qual foi sua produção para a festa da novela Vale Tudo. Nesta quinta-feira, 20, aconteceu o evento reunindo o elenco do remake da trama de 1988 no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e a loira surpreendeu com a escolha de seu vestido.

Para a ocasião, a artista, que viverá Leila, apostou em uma peça longa e de mangas com três cores. Branca, preta e bege, a roupa diferenciada deixou Carolina Dieckmann deslumbrante e cheia de atitude.

"Mostra a sua cara", disse ela na legenda. Nos comentários, os internautas enchera-na de elogios. "Deusa", enalteceu Fernanda Paes Leme. "Linda", escreveu Angélica.

Assim como Carolina Dieckmann, Paolla Oliveira também arrasou no look para a festa e surpreendeu com um vestido com decote duplo.

Veja o look de Carolina Dieckmann:

Recentemente, Carolina Dieckmann falou sobre a perda de peso para viver um papel."Você emagreceu quantos quilos? Está ótima e sem gordurinha nenhuma", disse uma pessoa. "Ultimamente todas as fotos que eu posto as pessoas falam, algumas criticam. Mas eu não gosto da ideia de rebater, eu gosto da ideia de conversar e não tenho problema nenhum em falar sobre isso, até porque emagrecer para um trabalho é uma coisa que me dá muito prazer. Ver que o meu corpo responde aos meus desejos e as coisas que eu escolho para fazer, para as minhas personagens",iniciou ela em sua resposta e deu mais detalhes sobre ter adotado o jejum.

Carolina Dieckmann fez explante de silicone

No ano de 2022, Carolina Dieckmann contou que decidiu fazer a cirurgia de explante e retirou as próteses de silicone que havia colocado em 2008. À época, a atriz precisou se atentar a uma série de cuidados que acompanham o pós-operatório do procedimento.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que após a cirurgia realizada por Carolina Dieckmann, os pacientes precisam se atentar a algumas práticas e podem optar por fazer também tratamentos auxiliares.

"Os cuidados incluem o uso de sutiã cirúrgico, repouso relativo, evitar esforço físico nas primeiras semanas e seguir corretamente as orientações médicas. Além disso, tratamentos auxiliares, como drenagem linfática, podem ajudar a reduzir o inchaço e melhorar a recuperação", começa. Saiba mais detalhes aqui!