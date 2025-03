Esposa de Pedro Leonardo esclarece que não está separada: 'Demandando'

Após receber algumas mensagens sobre estar separada, esposa de Pedro Leonardo esclarece situação e explica o que está acontecendo; veja

A esposa de Pedro Leonardo, Thais Gebelein, esclareceu nesta terça-feira, 11, que não está separada do cantor. Após receber algumas mensagens questionando se eles ainda estariam juntos, a influenciadora digital resolveu falar sobre a situação.

Trabalhando com a internet, desde que o marido sofreu o acidente em 2012, a arquiteta de formação contou que está com várias demandas em sua vida profissional. Inclusive, a loira vem compartilhando um pouco de seu dia a dia fora de casa.

"Eu tô trabalhando, né? E vocês acreditam que recebi mensagens de muita gente achando que tô separada? Que estamos estranhos? Etc... Gente, hoje meu trabalho está me demandando bastante e eu tô muito feliz, Pedro é meu incentivador, mesmo porque, me dediquei super a ele e as meninas, e agora chegou a minha vez, só isso, e está tudo organizado" , explicou sobre estar se dedicando ao seu lado profissional.

Juntos desde 2010, Thais Gebelein e Pedro Leonardo têm duas filhas, Maria Sophia e Maria Vitória, e já passaram por várias momentos juntos. Inclusive, o casal enfrentou uma fase bem difícil em abril de 2012, quando o cantor sofreu um acidente de carro e que o deixou 28 dias em coma no hospital. Em entrevista exclusiva para a CARAS, a influencer contou como conheceu o cantor e superou crises no casamento.

Nora de Leonardo abre o jogo sobre convivência com o sertanejo

A nora de Leonardo, Thais Gebelein, abriu o jogo sobre como é conviver com o sertanejo. Alguns dias após viajar para a fazenda Talismã, a loira compartilhou em sua rede social como é ser da família do famoso.

Após receber algumas bebidas da marca do sogro, a influenciadora digital resolveu enaltecê-lo e revelou para os internautas algumas coisas que Leonardo faz melhor. Thais então brincou que a primeira delas é fazer filhos bonitos, mas que isso não está disponível para o público, já que os seis herdeiros estão comprometidos.

"Olha, uma coisa que o meu sogro, ele entrega várias coisas, né? Mas, se tem, o que ele entrega com maestria, a prioridade, o topo, do topo, são quatro coisas, porque, como eu sou nora eu preciso falar isso, vocês ficariam com três, mas eu vou falar quatro porque, primeiro é filho bonito ele faz", começou dizendo. Saiba mais aqui!