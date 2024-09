Jakelyne Oliveira ostenta corpão sarado em cliques na piscina com Mariano

A modelo Jakelyne Oliveira impressionou os faz ao mostrar o corpo sarado ao surgir curtindo o dia ensolarado com Mariano

Jakelyne Oliveira chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste sábado, 14, ao compartilhar algumas fotos aproveitando o dia ensolarado ao lado do noivo, o cantor sertanejo Mariano, da dupla com Munhoz.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a ex-participante do reality A Fazenda 12, da Record TV, aparece exibindo seu corpo sarado ao renovar o bronzeado de biquíni à beira da piscina. Em outro momento, os dois aparecem tomando sol juntos e comento morango na cozinha.

"'Que seja infinito tudo aquilo que renova a nossa alma e faz a gente redescobrir e reiniciar a nossa felicidade todos os dias' - Diego Vinícius", escreveu Jakelyne na legenda da publicação.

A postagem recebeu vários elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Lindos", escreveu outra. "Meus amores que Deus uniu na Fazendinha num conto de fadas e viveram felizes para sempre! Amém!", falou uma fã.

Jakelyne e Mariano começaram a se relacionar durante o confinamento do reality show 'A Fazenda'. No ano passado, o cantor pediu a amada em casamento durante uma viagem que eles fizeram para as Maldivas.

Confira:

Viagem romântica com Mariano

Jakelyne Oliveira usou as redes sociais para abrir o álbum de fotos da viagem romântica que fez com o cantor Mariano, da dupla com Munhoz, para as Ilhas Maldivas. No local, aliás, o artista pediu a modelo em casamento.

Aproveitando o dia de TBT, a ex-participante do reality A Fazenda 12, da Record TV, compartilhou no feed do Instagram algumas fotos do passeio de barco que fez com o amado, com quem está junto há três anos.

A famosa também dividiu com os seguidores outras imagens em que os dois aparecem admirando a linda paisagem, e um vídeo em que ela mergulha no mar cristalino. "Aproveitando o #tbt para postar mais umas fotinhas dessa viagem incrível", escreveu Jake na legenda da publicação. Veja as fotos!