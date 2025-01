Mariana Ximenes esbanja beleza natural em viagem de férias

De férias na Bahia, a atriz Mariana Ximenes arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar os registros de sua viagem

Mariana Ximenes arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 31, ao compartilhar um vídeo mostrando um pouco da sua viagem de férias.

A atriz, que interpreta a personagem Ísis na novela 'Mania de Você', da TV Globo, tirou alguns dias para relaxar na Bahia e chamou a atenção ao exibir seu corpo sarado enquanto aproveitava o dia na praia. Além disso, Mariana esbanjou beleza ao mostrar outros momentos de lazer.

"Dias de descanso, sol, mar e poesia na nossa Bahia que é pura beleza brasileira. Foi delicioso me conectar com a natureza nesse lugar encantador!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Que vídeo maravilhoso. Lugar lindo e você mais ainda!", disse uma seguidora. "Coisa linda", escreveu outra. "É muita beleza", falou uma fã. "Um espetáculo", comentou mais uma.

Recentemente, Mariana impressionou ao dar estrelinhas e abrir um espacate com facilidade. Nos registros, a atriz aparece sorrindo em um gramado cercado por árvores e exibiu a barriga trincada ao usar um biquíni com detalhes em miçanga. "Diversão de janeiro", disse ela.

Confira:

Como é a alimentação de Mariana Ximenes?

A atriz Mariana Ximenes segue uma rotina puxada de gravações para viver a Isis na novela Mania de Você, da Globo, e também mantém uma boa alimentação e exercícios físicos para usar os figurinos de sua personagem. Em entrevista na Harpers Bazaar, a estrela contou o que faz parte de sua alimentação no café da manhã e no almoço.

A estrela acorda às 5h30 e já toma o desjejum. "Preparo um suco verde com beterraba, às vezes melancia ou morango com maracujá, vou para a ioga e depois para a musculação", disse ela, que por volta das 12h, almoça no camarim dos estúdios Globo. "Estou focada no regime de saúde para manter meu peso para a Ísis. Minha personagem é cachorra, bota o corpitcho para jogo. Sou comilona, mas estou controlada (...)", contou.

