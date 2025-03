Médico faz alerta sobre reversão de procedimentos estéticos: ‘Há casos que não são possíveis’

Em entrevista à CARAS Brasil, Gerson Julio, cirurgião plástico dos famosos, explica por que a busca pelo 'padrão natural' tem crescido nos últimos anos

A reversão de harmonizações faciais tem ganhado força entre celebridades nos últimos tempos. Eliezer (35), GKay (32), Scheila Carvalho (51), Deborah Secco (45), Lucas Lucco (33) já revelaram publicamente que optaram por retirar seus procedimentos estéticos em busca de um aspecto mais natural. "Retirei tudo e não faço mais tem dois anos, apenas botox”, declarou a cantora e ex-BBB Gabi Martins (28) - que também faz parte desse grupo - por meio do Instagram, no ano passado. Para falar sobre essa tendência que tem aumentado cada vez mais, a CARAS Brasil conversou com o cirurgião plástico dos famosos Gerson Julio, que detalha a “desarmonização” e faz um alerta.

De acordo com dados do Google Trends fornecidos a Universa, as buscas na internet por termos como "tirar", "desfazer" e "reverter" harmonização facial cresceram mais de 90% no Brasil desde 2022. Além disso, observou-se um crescimento de 990% nas consultas online relacionadas a "como reverter bichectomias" e de 260% em pesquisas sobre "como remover preenchimentos labiais".

“É um movimento que ocorre no mundo inteiro, não apenas no Brasil. Começou nos Estados Unidos com as pessoas revertendo procedimentos que foram, digamos, feitos de uma forma exagerada, que levaram a uma grande modificação, a um desequilíbrio, tanto facial quanto corporal. Hoje, a tendência é as pessoas querendo voltar a ter o seu aspecto mais natural”, informa o especialista.

Gerson Julio detalha essa nova onda: “Muitas pessoas não estavam se reconhecendo mais, principalmente por causa das modificações faciais. Muitas vezes, há aumento de volumes faciais exagerado, lábios extremamente grandes, maçãs e mandíbulas muito proeminentes, levando a uma desfiguração; a uma descaracterização da pessoa. Então, hoje você realmente tem uma tendência que é a reversão desses quadros. E isso não se restringe só à face, mas ao corpo também. A tendência é você querer voltar ao seu melhor momento sem perder a sua identidade. Rejuvenescer é você voltar aos seus traços mais jovens, mas mantendo a sua naturalidade”.

Ouve-se muito sobre as técnicas Quiet Luxury e Quiet Beauty, e o médico explica: “São conceitos para a busca da naturalidade; sem excessos ou artifícios que exagerem a estética e, ao mesmo tempo, valorizem a elegância e harmonia das partes. Eu acredito que o ser humano é singular e, por isso, tem de manter as suas características. Estética não é igual para todo mundo. Tanto que qualquer procedimento deve ser customizado; é individual”.

Gerson Julio cita os exemplos mais comuns de reversão. “Redução dos preenchedores, dos efeitos das mudanças faciais. As pessoas estão tirando os excessos e partindo para procedimentos mais definitivos, mais equilibrados, como um lifting, por exemplo. A diminuição do tamanho das próteses de silicone nos seios também é uma tendência, já que existe uma busca por algo pouco mais elegante, mantendo a sensualidade, mas sem ser vulgar. E isso se aplica ao corpo todo. Então, as tendências tanto faciais quanto corporais são a busca por harmonia. Há uma mudança comportamental visível nos pacientes”, ressalta.

RINOPLASTIA

Outro procedimento que frequentemente passa por revisões é a rinoplastia. “É possível. Cirurgias que criaram um aspecto extremamente artificial, com narizes extremamente artificiais, é possível reverter e deixar mais natural, podendo reverter desde procedimentos estéticos com preenchedores, até aumentar o tamanho do nariz que possa ter ficado muito pequeno ou grande. Remodelar o nariz que ficou muito pontudo também é uma opção. O equilíbrio é a chave da naturalidade”, diz o cirurgião plástico.

Questionado sobre os procedimentos mais complexos de reverter, Gerson Julio pontua: “Há casos que não são reversíveis, a exemplo de procedimentos feitos com o uso do PMMA (polimetilmetacrilato). Tudo vai depender do material que foi utilizado, da técnica usada. Em resumo, há situações em que vai ser possível fazer a reversão e outros, não”.

LIPOASPIRAÇÃO

A lipoaspiração, embora eficaz na remoção de gordura localizada, pode deixar áreas do corpo com aspecto desproporcional. O médico afirma que esses casos são mais difíceis de reverter. “São casos de lipoaspiração muito agressiva, em que você tira todo o tecido gorduroso, não é possível a reversão. É preciso análise de cada caso”, diz.

Para finalizar, Gerson Julio orienta aqueles que desejam reverter ou corrigir procedimentos feitos em demasia. “Nós, cirurgiões plásticos, lidamos com sonhos e expectativas. Portanto, é preciso entender o objetivo, o que foi feito e fazer uma análise sobre isso. É preciso entender o que ficaria mais adequado e o que é possível fazer para atingir o objetivo que a pessoa espera. Então, minha sugestão é sempre ter uma boa conversa com o seu profissional para você entender quais são os limites, até onde é possível chegar e o que fazer para realmente atingir tais expectativas”, reforça.

“Apesar dessa tendência de volta ao natural que a gente vê no mundo todo, existem particularidades e sempre vai ter pessoas que querem um nariz ou rosto mais artificial, lábios maiores ou mamas grandes. O importante é ouvir e orientar o paciente para que ele tenha o melhor resultado, para que fique feliz”, conclui o médico.

Leia também:Mãe de Virginia Fonseca compara fotos de antes e depois após perder 20kg

CONFIRA MAIS NOTÍCIAS DO MUNDO DOS FAMOSOS NO INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: