De biquíni, Mariana Ximenes exibe barriga trincada e esbanja flexibilidade

A atriz Mariana Ximenes, de 43 anos, exibiu toda a sua flexibidade ao decidir mostrar as suas habilidades atléticas aos seguidores de seu perfil no Instagram neste sábado, 11. No ar na novela das 21h da Globo, Mania de Você, a artista compartilhou uma série de imagens de biquíni azul em um gramado e, também, compartilhou um vídeo em que dá estrelinhas e abre um espacate com facilidade.

Nos registros, Mariana aparece sorrindo em um gramado cercado por árvores. A atriz usou um modelo de biquíni com detalhes em miçanga, e exibiu a barriga trincada enquanto corria e dançava pelo jardim. "Diversão de janeiro", escreveu na legenda da publicação.

Além disso, Ximenes também mostrou as suas habilidades atléticas. A atriz, que viralizou nas redes sociais após abrir um espacate em uma cena de Mania de Você, deu estrelinhas pelo gramado e mostrou toda a sua flexibilidade com um espacate.

Nos comentários, Mariana foi elogiada pelas celebridades. "Tão linda", escreveu Carolina Dieckmann. "Maravilinda", disse Valesca Popozuda. "Uma ginasta olímpica", elogiou Camila Pitanga. "Maricotinha muito animada", comentou Fernanda Souza.

Como é a alimentação de Mariana Ximenes?

Mariana Ximenes segue uma rotina puxada de gravações para viver a Isis na novela Mania de Você, da Globo, e também mantém uma boa alimentação e exercícios físicos para usar os figurinos de sua personagem.

A alimentação da atriz é regrada e começa bem cedo. Ximenes acorda às 5h30 e já toma o desjejum. “Preparo um suco verde com beterraba, às vezes melancia ou morango com maracujá, vou para a ioga e depois para a musculação”, disse em entrevista à Harpers Bazaar. Confira detalhes!

