Magérrima, Luciele Di Camargo exibe a barriguinha reta na praia

Luciele Di Camargo aproveita o feriado do carnaval com o marido, Denílson, na praia e exibe sua boa forma impecável

A atriz Luciele Di Camargo exibiu toda a sua beleza ao mostrar as fotos de sua viagem de carnaval com o marido, o comentarista esportivo Denílson. Os dois foram para a praia no feriadão e apareceram deslumbrantes nas novas fotos.

Luciele surgiu apenas de biquíni preto estilo fio-dental e deixou à mostra sua barriga reta. Por sua vez, Denílson exibiu o peitoral definido ao posar ao lado da esposa.

Na legenda do post, ela escreveu: “Se ‘tá querendo espaço vai morar na Lua. Porque aqui em baixo sua vida é minha e minha vida é sua. Se ‘tá querendo tempo eu te dou um minuto. Não quero perder tempo se o assunto for ficar pra sempre junto. Sou exagerado mesmo amador não levo jeito. Se não ‘tá entendendo o meu jeito de amar. Abre os braços que eu vou te mostrar. É que eu te amo assim ó assim ó assim. É que eu te amo assim ó assim ó assim. Desse tantão assim".

Além disso, Luciele ainda destacou a sua autoestima. "Minha autoestima é alta porque respeito a pessoa que sou. O que me define é a minha opinião sobre mim e não o que os outros pensam que sabem sobre mim”, contou.

Denilson saiu da Band no final de 2024

A saída do comentarista esportivo e ex-jogador de futebol Denilson da Band foi confirmada por meio de uma nota oficial emitida pela assessoria de imprensa da emissora em 29 de novembro de 2024. Atualmente, ele é comentarista do programa Jogo Aberto, que é apresentado por Renata Fan.

"Denílson de Oliveira não fará mais parte do elenco do Grupo Bandeirantes a partir de 2025. Nesses quase 15 anos de empresa, ele integrou a equipe do Jogo Aberto e participou de transmissões importantes, como Copa do Mundo e Olimpíada, tanto na TV quanto na rádio BandNews FM. Agradecemos essa longa parceria e desejamos sucesso ao comentarista em seus próximos desafios", disse o texto divulgado.

A emissora ainda prometeu anunciar novidades em breve."Em breve, a Band anunciará novidades para 2025 no Jogo Aberto, programa consolidado no horário de segunda a sexta-feira, às 11h, e sucesso de audiência sob o comando de Renata Fan. Recentemente, o canal da atração no YouTube atingiu a marca de 5 milhões de inscritos e 10 milhões de usuários acompanhando as notícias nos últimos 90 dias, sendo um dos cinco perfis esportivos mais assistidos do Brasil", finalizou.

