Mariana Ximenes presta homenagem no aniversário da mãe: 'Minha bússola'

A atriz Mariana Ximenes compartilhou uma clique raro ao lado de sua mãe, Fátima Ximenes, e prestou uma homenagem especial no aniversário dela

MarianaXimenes usou redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, dona Fátima Ximenes Prado, que completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 18.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz, que está no ar na novela 'Mania de Você', da Globo, interpretando a personagem Ísis, compartilhou um clique raro ao lado da mãe e escreveu uma bela mensagem para ela.

"Dona de uma história de vida linda, guerreira, minha maior companheira, ela é minha bússola! Feliz aniversário Mãe!", declarou Mariana na legenda da publicação.

Os fãs da atriz deixaram mensagens parabenizando dona Fátima. "Tudo de mais lindo na sua vida, dona Fátima", desejou uma seguidora. "Viva!!!! Parabéns, Fátima! Felicidades!", escreveu outro. "Lindas! Feliz aniversário, dona Fátima", disse uma fã. "Tão lindas. Tudo de bom pra dona Fátima, ela merece o mundo", falou mais uma.

Mariana Ximenes abre o jogo sobre o namorado

Estrela da novela Mania de Você, da Globo, a atriz Mariana Ximenes vive uma fase romântica em sua vida pessoal. A estrela está namorando com o empresário Thiago Cordeiro, mas mantém o relacionamento longe dos holofotes. Com isso, ela revelou se escondeu ou não o relacionamento do público.

"Eu sempre fui uma pessoa reservada. Eu não escondo, não tenho nada para esconder. Mas eu sou reservada naturalmente, as coisas vão sair naturalmente", afirmou ela em entrevista à Marie Claire.

Então, Mariana contou que não se sentiu incomodada ao ser flagrada com o rapaz em um teatro. "Eu nem imaginava que ia sair, eu fui flagrada saindo de um teatro. Mas tudo bem também, eu vivo. Eu não me privo de nada por conta disso. É só uma questão de preservar, vivendo minha historinha ali, na minha privacidade. A gente já é tão exposta", acrescentou.

