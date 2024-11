Como é a alimentação de Mariana Ximenes? Atriz conta detalhes

No ar como a personagem Isis na novela Mania de Você, Mariana Ximenes revela que controla sua alimentação para usar os figurinos da personagem

A atriz Mariana Ximenes segue uma rotina puxada de gravações para viver a Isis na novela Mania de Você, da Globo, e também mantém uma boa alimentação e exercícios físicos para usar os figurinos de sua personagem. Em entrevista na Harpers Bazaar, a estrela contou o que faz parte de sua alimentação no café da manhã e no almoço.

A alimentação dela é regrada e começa bem cedo. A estrela acorda às 5h30 e já toma o desjejum. “Preparo um suco verde com beterraba, às vezes melancia ou morango com maracujá, vou para a ioga e depois para a musculação”, disse ela.

Por volta das 12h, a atriz almoça no camarim dos estúdios Globo. “Estou focada no regime de saúde para manter meu peso para a Ísis. Minha personagem é cachorra, bota o corpitcho para jogo. Sou comilona, mas estou controlada. A dieta tem peixe, franguinho grelhado ou carne com bastante legumes e salada”, comentou.

Mariana Ximenes está apaixonada

Estrela da novela Mania de Você, da Globo, na qual interpreta a personagem Isis, a atriz Mariana Ximenes vive uma fase romântica em sua vida pessoal. A estrela está namorando com o empresário Thiago Cordeiro, mas mantém o relacionamento longe dos holofotes. Com isso, ela revelou se escondeu ou não o relacionamento do público.

Em entrevista na Marie Claire, a artista contou que não escondeu o romance, apenas não divulgou publicamente. “Eu sempre fui uma pessoa reservada. Eu não escondo, não tenho nada para esconder. Mas eu sou reservada naturalmente, as coisas vão sair naturalmente”, afirmou ela.

Então, Mariana contou que não se sentiu incomodada ao ser flagrada com o rapaz em um teatro. "Eu nem imaginava que ia sair, eu fui flagrada saindo de um teatro. Mas tudo bem também, eu vivo. Eu não me privo de nada por conta disso. É só uma questão de preservar, vivendo minha historinha ali, na minha privacidade. A gente já é tão exposta", disse ela, e completou: "Tô feliz. Alinhados".

