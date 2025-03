Grazi Massafera exibe corpo sarado e brinca: 'Bloco do biscoito'

No Sábado de Carnaval, a atriz Grazi Massafera arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar fotos exibindo seu corpaço

Grazi Massafera elevou a temperatura das redes sociais neste sábado, 1º, ao compartilhar uma sequência de cliques mostrando como aproveitou o seu dia.

Longe da agitação da folia, a atriz ostentou seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni marrom. EM algumas imagens, a famosa aparece em frente ao espelho, depois, ela apareceu deitada, renovando o bronzeado.

Ao dividir o momento de lazer, Grazi brincou sobre biscotar na web no sábado de Carnaval. "Bloco do biscoito #carnaval #jovensenhora", escreveu a artista na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Que mulher, meu pai", disse uma seguidora. "Linda, simplesmente", falou outra. "Grazi do céu, que corpo!!!! Que mulher", disparou uma fã. "Perfeita", comentou mais uma.

No mês passado, Massafera viajou para Orlando, nos Estados Unidos, com a filha, Sofia, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Cauã Reymond, e mostrou nas redes sociais fotos curtindo os parques da Disney. O que acabou chamando a atenção dos internautas, no entanto, foi a semelhança entre mãe e filha. "Iguais", pontuou uma fã. "Ela era a cara do pai, agora está a cara da musa da mãe dela", comentou outra.

Confira:

Grazi Massafera exibe resultado de treino intenso durante férias

A atriz e ex-BBB Grazi Massafera, de 42 anos, curtiu alguns os dias de folga em Fernando de Noronha, no Pernambuco, e não se abdicou de malhar durante o descanso. Isso porque durante as férias no arquipélago, a famosa compartilhou imagens dos exercícios que realizou.

A artista publicou registros da sequência de exercícios, e ao final, uma foto sua no espelho para exibir o resultado do esforço. Como parte do seu treino, Massafera pulou corda em uma alta intensidade. Além disso, ela também praticou exercícios na academia, corda naval e encerrou a sequência de vídeos com uma prancha, que ajuda na definição do abdômen. Confira!

