Carolina Dieckmann ostenta corpo sarado em cliques na natureza: 'Tão linda'

A atriz Carolina Dieckmann chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar fotos curtindo o Carnaval em meio à natureza

Carolina Dieckmann agitou as redes sociais neste sábado, 1º, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda a sua beleza natural e seu corpo sarado durante um passeio.

A atriz decidiu curtir o Carnaval longe de toda agitação dos bloquinhos e surgiu em meio à natureza. Nas imagens, a loira ostenta seu corpo sarado ao surgir de biquíni e uma saia rosa e branca. Além de fazer várias poses no belo cenário, Dieckmann também encantou ao mostrar detalhes do local que estava visitando.

"Carnaserra. E eu amo", confessou a famosa na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Que linda. Deusa", disse um seguidor. "Você é tão linda", escreveu outra. "Que princesa mais linda!", afirmou uma fã. "Que mulher linda, combina muito com a paisagem. Maravilhosa", falou mais um.

Recentemente, Carolina Dieckmann falou sobre ter perdido peso. "(...) Emagrecer para um trabalho é uma coisa que me dá muito prazer. Ver que o meu corpo responde aos meus desejos e as coisas que eu escolho para fazer, para as minhas personagens. Fiz um filme em julho, e achei que a personagem, com seu esgotamento emocional, seria bom que tivesse uma resposta no físico Então fiz jejum - vou explicar um pouquinho disso - muito difícil de fazer. Mas fiz com acompanhamento médico, fazendo exames, recolocando as vitaminas que eventualmente não iria conseguir ter através da alimentação, porque estava comendo uma vez por dia", relatou.

Carolina Dieckmann relembra bastidores de 'Vai Na Fé'

Em suas redes sociais, Carolina Dieckmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores, e a atriz publicou em sua conta diversas fotos em que aparece nos bastidores da novela 'Vai Na Fé' e também ao lado de outros membros do elenco.

"Dump de TBTs em homengem a Vai Na Fé porque dia 16 de janeiro, há dois anos, estreava essa novela que arrebatou o meu coração e o de muita gente né? Saudade da Lumiar e desse povo bonito

que está na galeria de fotos, e mais um monte de gente que não está. Um beijo em todos (vocês sabem quem são)", escreveu ela, que interpretou a personagem Lumiar. Veja a publicação!

