Solteiro, João Guilherme chama atenção ao curtir o dia na praia

Solteiro após o fim do relacionamento com Bruna Marquezine, João Guilherme aproveitou o sabádo de Carnaval para renovar o bronzeado na praia

João Guilherme agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto mostrando como está curtindo o seu sábado de Carnaval.

Solteiro após o fim de seu relacionamento com a atriz Bruna Marquezine, o ator aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado em uma praia do Rio de Janeiro, e chamou a atenção ao postar uma foto apenas de sunga e boné.

O post rapidamente recebeu vários elogios. "Esse rapaz é muito bonito", disse uma internauta. "Você é tão lindo", falou outra. "Você é maravilhoso… Merece ser feliz e ser valorizado", escreveu uma seguidora. "Obra prima", comentou mais uma. "Menino, você tinha que tá proibido de ficar postando assim", brincou uma fã.

Bruna Marquezine e João Guilherme assumiram publicamente o relacionamento apenas em agosto de 2024, O término foi confirmado pela assessoria deles ao site Hugo Gloss no dia 19 de fevereiro. "Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento", dizia o comunicado.

Bruna Marquezine surge ao lado de pet adotado com João Guilherme

A atriz Bruna Marquezine agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto de Chihiro, um dos pets que adotou com João Guilherme após viagem para o Japão. Por meio das redes sociais, ela mostrou um momento tranquilho na companhia do cãozinho.

O pequeno Chihiro, da raça Poodle Toy, foi adotado por Marquezine e João junto com Haku, um Miniature Dachshund. Após o término, Chihiro permanece com a atriz, enquanto Haku segue aos cuidados de João, que posou ao lado do filhote no domingo, 23: "Apaixonado pelo pai dele", escreveu na ocasião. Confira!

