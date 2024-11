Mariana Goldfarb esbanja beleza em cliques na praia: 'Tão linda'

A modelo Mariana Goldfarb ganhou elogios dos seguidores compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural

Mariana Goldfarb chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 6, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo mostrou alguns registros de sua passagem pelo Rio de Janeiro. Nas primeiras imagens, ela aparece ostentando seu corpaço ao surgir de biquíni enquanto renovava o bronzeado em uma praia.

Ela também postou fotos na piscina, em restaurantes, curtindo a natureza e arrumando o cabelo. "As últimas são as melhores. Saio daqui não...", afirmou a famosa na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Tão linda", disse uma seguidora. "Deusa", escreveu outra. "Eu amo ver você natural com esses cabelos bem leoa, muito linda", falou uma fã.

Recentemente, Mariana chegou a rebater comentários maldosos sobre seu corpo. "A mesma sociedade que julga a mulher com padrões irreais de magreza é a sociedade que julga a mulher que não está dentro dos padrões irreais de magreza. Todo dia é um teste para não enlouquecer. Como se não bastasse o nosso autojulgamento e cobrança por perfeição e excelência 100% do tempo, que é desesperador e exaustivo, ainda vem gente reforçar isso. Tem dias que eu que eu só penso: mas meu Deus do céu, quando está muito magra, não está bom...", desabafou em um trecho.

Mariana Goldfarb faz aula de samba para Carnaval

Mariana Goldfarb foi escolhida para ser a musa da Grande Rio no Carnaval de 2025 e já iniciou os preparativos. Em seu Instagram Stories, a famosa publicou um vídeo em que aparece com sandálias de salto alto enquanto faz aulas de samba para arrasar na avenida.

"Sobre as aulas de samba e Carnaval. Queria deixar muito frisado aqui que os motivos pelos quais escolhi e abracei a causa de ser musa da Grande Rio novamente é porque o Carnaval, para mim, que saio de situações repressoras, significa liberdade, a não castração e autoaceitação do meu corpo", contou. Veja a publicação completa!

