Mariana Goldfarb relembra luta contra a anorexia: 'Fiquei muito fraca'

A digital influencer Mariana Goldfarb bateu um papo com seus seguidores nas redes sociais e relembrou a sua luta contra a anorexia

Em suas redes sociais, Mariana Goldfarb sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores. Nesta sexta-feira, 4, a digital influencer aproveitou o tempo livre para bater um papo sério com os internautas.

Em seu Instagram Stories, a famosa relembrou a sua luta contra a anorexia. "Os sintomas de anorexia se apresentaram para mim de forma mais aguda e crítica entre 2017 e 2018, durou mais ou menos uns oito meses nessa fase mais crítica. Eu não comia mesmo, sentia muita fome e, quando já estava insuportável, já tinha feito jejuns longuíssimos de maneiras não saudáveis, comia um pedaço de peixe", disse ela.

Mariana afirmou que comia apenas proteínas, o que teve prejuízos em sua saúde. "Tinha aversão não só a carboidratos, mas a brócolis, cenoura, couve-flor, legumes e verduras. Só comia proteína, era só filé de peixe que eu comia durante muito tempo. Fiquei muito fraca, parei de menstruar porque nosso corpo precisa de gordura para metabolizar hormônio. Isso não é natural e não é saudável para nosso corpo. Estava tendo teto preto e caindo dura depois de atividade física", contou.

Além de ficar muito tempo sem comer, Mariana contou que fazia muitos exercícios físicos também. "Fazia atividade física de forma extenuante, até definhar, de forma muito imprudente, não saía da academia até não bater a meta de não sei quantas calorias perdidas", disse ela, que resolveu buscar ajuda após provocar o vômito intencionalmente depois de comer. "Me olhei no espelho e vi também a minha alma. Olhei e falei: 'O que estou fazendo comigo?'. Aí fui procurar ajuda. No meu caso, não me ajudou a minha família e meus amigos me alertarem. Eu tive que me dar a mão e me levar a uma análise séria. Começou um processo muito profundo, muito doloroso e muito difícil, mas que me salvou. Entendi que a anorexia era a ponta de um iceberg e porque ela estava se mostrando naquele momento", concluiu.

Por fim, Mariana disse que a anorexia não tem cura, mas é possível ter ferramentas para não repetir certos comportamentos.

Mudanças no visual

Na terça-feira, 1º, Mariana Goldfarb usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão com os seguidores. Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo compartilhou que está em processo de hidratação e reconstituição do cabelo por conta das diversas mudanças que já fez nos fios.

"Hora de assumir a responsabilidade por ter colocado tanta química no meu cabelo ao longo desses anos. Vamos hidratar e reconstituir os meus fios com um cara que é muito fera em cabelo. Das antigas", escreveu ela nos Stories.

Na sequência, Mariana exibiu as madeixas na cor natural e sem nenhum tipo de procedimento, mas também apareceu com os fios lisos, ruivos, loiros e morenos.