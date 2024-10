Mariana Goldfarb faz aula de samba para Carnaval: 'É um desafio'

Mariana Goldfarb compartilhou um vídeo em que aparece fazendo aulas de samba para o Carnaval e comentou sobre a importância do momento em sua vida

Em suas redes sociais, Mariana Goldfarb sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores. A modelo foi escolhida para ser a musa da Grande Rio no Carnaval de 2025 e já iniciou os preparativos.

Em seu Instagram Stories, a famosa publicou um vídeo em que aparece com sadálias de salto alto enquanto faz aulas de samba para arrasar na avenida. Depois, Mariana explicou a importância do momento em sua vida.

"Sobre as aulas de samba e Carnaval. Queria deixar muito frisado aqui que os motivos pelos quais escolhi e abracei a causa de ser musa da Grande Rio novamente é porque o Carnaval, para mim, que saio de situações repressoras, significa liberdade, a não castração e autoaceitação do meu corpo", começou ela.

Em seguida, ela admitiu que não tem medo das críticas. "É também um desafio. Como uma mulher que não tem o entendimento do samba, acho que acabo saindo da zona de conforto. Já estou me dedicando porque acredito no trabalho a longo prazo. Dou minha cara para bater, para receber julgamentos, para ser criticada e elogiada... Isso também é um desafio para quem é doutrinada a ser perfeita, linda e maravilhosa sempre, a gente não pode errar. Só que na vida o que mais vai acontecer é a gente errar", finalizou.

Críticas

Em suas redes sociais, Mariana Goldfarb sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores. A modelo mostrou em seu Instagram Stories alguns comentários maldosos que recebe sobre seu corpo.

"Ela está grávida?", ´perguntou um internauta. "Acredito que não, só que nas fotos eles encolhem a barriga ou usam Photoshop", respondeu outro.

Mariana desabafou sobre as críticas. "A mesma sociedade que julga a mulher com padrões irreais de magreza é a sociedade que julga a mulher que não está dentro dos padrões irreais de magreza. Todo dia é um teste para não enlouquecer", escreveu ela.

Em seguida, a famosa comentou o quanto é difícil se adequar aos padrões impostos pela sociedade. "Como se não bastasse o nosso autojulgamento e cobrança por perfeição e excelência 100% do tempo, que é desesperador e exaustivo, ainda vem gente reforçar isso. Tem dias que eu que eu só penso: mas meu Deus do céu, quando está muito magra, não está bom. Média, também não. Gorda, também não. Nunca está bom. Quanto mais vocês cobram um corpo irreal, que é impossível de ser alcançado e não é saudável, eu já tive anorexia também, a gente também acaba fomentando isso para vocês", concluiu.

Leia também: Mariana Goldfarb revela diagnóstico após dar entrada em hospital