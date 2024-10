Mariana Goldfarb rebate críticas ao seu corpo: 'Nunca está bom'

Mariana Goldfarb mostrou nas redes sociais alguns comentários maldosos que recebe sobre o seu corpo e fez questão de rebater

Em suas redes sociais, Mariana Goldfarb sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores. Nesta quinta-feira, 9, a modelo mostrou em seu Instagram Stories alguns comentários maldosos que recebe sobre seu corpo.

"Ela está grávida?", ´perguntou um internauta. "Acredito que não, só que nas fotos eles encolhem a barriga ou usam Photoshop", respondeu outro.

Mariana desabafou sobre as críticas. "A mesma sociedade que julga a mulher com padrões irreais de magreza é a sociedade que julga a mulher que não está dentro dos padrões irreais de magreza. Todo dia é um teste para não enlouquecer", escreveu ela.

Em seguida, a famosa comentou o quanto é difícil se adequar aos padrões impostos pela sociedade. "Como se não bastasse o nosso autojulgamento e cobrança por perfeição e excelência 100% do tempo, que é desesperador e exaustivo, ainda vem gente reforçar isso. Tem dias que eu que eu só penso: mas meu Deus do céu, quando está muito magra, não está bom. Média, também não. Gorda, também não. Nunca está bom. Quanto mais vocês cobram um corpo irreal, que é impossível de ser alcançado e não é saudável, eu já tive anorexia também, a gente também acaba fomentando isso para vocês", concluiu.

Luta contra a anorexia

Em suas redes sociais, Mariana Goldfarb sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores. A digital influencer aproveitou o tempo livre para bater um papo sério com os internautas.

Em seu Instagram Stories, a famosa relembrou a sua luta contra a anorexia. "Os sintomas de anorexia se apresentaram para mim de forma mais aguda e crítica entre 2017 e 2018, durou mais ou menos uns oito meses nessa fase mais crítica. Eu não comia mesmo, sentia muita fome e, quando já estava insuportável, já tinha feito jejuns longuíssimos de maneiras não saudáveis, comia um pedaço de peixe", disse ela.

Mariana afirmou que comia apenas proteínas, o que teve prejuízos em sua saúde. "Tinha aversão não só a carboidratos, mas a brócolis, cenoura, couve-flor, legumes e verduras. Só comia proteína, era só filé de peixe que eu comia durante muito tempo. Fiquei muito fraca, parei de menstruar porque nosso corpo precisa de gordura para metabolizar hormônio. Isso não é natural e não é saudável para nosso corpo. Estava tendo teto preto e caindo dura depois de atividade física", contou.

Além de ficar muito tempo sem comer, Mariana contou que fazia muitos exercícios físicos também. "Fazia atividade física de forma extenuante, até definhar, de forma muito imprudente, não saía da academia até não bater a meta de não sei quantas calorias perdidas", disse ela, que resolveu buscar ajuda após provocar o vômito intencionalmente depois de comer. "Me olhei no espelho e vi também a minha alma. Olhei e falei: 'O que estou fazendo comigo?'. Aí fui procurar ajuda. No meu caso, não me ajudou a minha família e meus amigos me alertarem. Eu tive que me dar a mão e me levar a uma análise séria. Começou um processo muito profundo, muito doloroso e muito difícil, mas que me salvou. Entendi que a anorexia era a ponta de um iceberg e porque ela estava se mostrando naquele momento", concluiu.